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"Kilka milimetrów" od wyłączenia. Premier Węgier chce zmian ws. elektrowni jądrowej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 sierpnia (17:55)

Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że po obecnych problemach w elektrowni jądrowej w Paks konieczna będzie szczegółowa analiza zaniedbań z ostatnich 15–20 lat. Jego zdaniem trzeba sprawdzić, jakie inwestycje i modernizacje nie zostały zrealizowane, a także rozważyć zastosowanie innych metod chłodzenia elektrowni, aby lepiej przygotować ją na podobne sytuacje w przyszłości.

"Kilka milimetrów" od wyłączenia. Premier Węgier chce zmian ws. elektrowni jądrowej
Wyschnięte koryto Dunaju. W tle widać elektrownię w Paks. 31.07.2026 r. (fot. Attila KISBENEDEK) /AFP/East News

Elektrownia jądrowa w Paks na Węgrzech do chłodzenia reaktorów wykorzystuje wodę z Dunaju. W ostatnich dniach z powodu niskiego poziomu rzeki stopniowo ograniczano moc kolejnych bloków, a obecnie pracuje tylko jeden z nich.

Premier Peter Magyar przekazał w zamieszczonym we wtorek na Facebooku nagraniu sprzed elektrowni, że ok. godz. 1.30 w nocy brakowało zaledwie „kilku milimetrów” do całkowitego wyłączenia elektrowni, jednak „następnie poziom wody przestał spadać i do rana podniósł się o 1,5 cm”.

Ladowanie posta z Facebooka...

Obecnie poziom wody znajduje się trzy centymetry powyżej punktu krytycznego – stwierdził polityk. Wszystko zależy od tego, czy w drugiej połowie tygodnia faktycznie wystąpią spodziewane w Niemczech i Austrii opady deszczu – powiedział w kontekście ewentualnego ponownego uruchomienia wyłączonych części elektrowni jądrowej.

Jeśli warunki się poprawią, ponowne uruchomienie wyłączonych bloków potrwa kilka dni.

Według szefa rządu dostawy energii i wody na Węgrzech pozostają stabilne, choć kraj musi jeszcze przygotować się na dwie, trzy trudne doby.

Magyar podkreślił również, że obecny kryzys powinien stać się impulsem do zmian. W jego ocenie należy dokładnie ocenić dotychczasowe zaniedbania, uzupełnić brakujące inwestycje oraz opracować nową strategię rozwoju i funkcjonowania elektrowni.

Elektrownia w Paks posiada cztery bloki energetyczne o łącznej mocy około 2000 MW i odpowiada za niemal połowę produkcji energii elektrycznej na Węgrzech.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Węgry

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