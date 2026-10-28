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Kilka mieszkań przestało istnieć. Potężna eksplozja wstrząsnęła blokiem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (12:27) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 października (12:35)

Silny wybuch wstrząsnął w środę nad ranem budynkiem wielorodzinnym w niemieckiej Ratyzbonie (Bawaria). Eksplozja zniszczyła mieszkania, wyrwała okna i fragmenty ściany. Kilka osób zostało poważnie rannych.

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Kilka mieszkań przestało istnieć. Potężna eksplozja wstrząsnęła blokiem
Zniszczony przez wybuch blok w Ratyzbonie, fot. Felix Kirberg /PAP/DPA

Do wybuchu doszło ok. godziny 4 nad ranem. Mieszkańcy usłyszeli huk. Niedługo potem budynek stanął w ogniu - relacjonuje „Bild”.

Eksplozja zniszczyła cztery mieszkania. Co najmniej cztery osoby zostały przewiezione do szpitali, niektóre są poważnie ranne - powiedział „Bildowi” rzecznik lokalnej straży pożarnej.

Trzy osoby są zaginione. Nie wiadomo jednak, czy w momencie eksplozji znajdowały się w budynku - podkreślił strażak.

Podczas akcji poszkodowany został także jeden policjant, który zatruł się dymem.

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Przyczyna eksplozji jest nieznana, policja nie wyklucza wybuchu gazu. Blok, jak informuje straż pożarna, jest podłączony do sieci gazowej. 

Budynek, w którym doszło do wybuchu oraz dwa przylegające do niego domy grożą zawaleniem i nie wolno do nich wchodzić. Niemiecka Federalna Służba Pomocy Technicznej zabezpiecza te trzy budynki.

W akcji wzięło udział około 100 strażaków. Na miejscu było również wiele karetek pogotowia. 

27 mieszkańców trzech budynków zostało tymczasowo zakwaterowanych w gospodzie - podaje straż pożarna. Trwają poszukiwania stałego zakwaterowania dla nich.


Źródło: RMF24
Tagi: Niemcy eksplozja

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