Kilka mieszkań przestało istnieć. Potężna eksplozja wstrząsnęła blokiem

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Silny wybuch wstrząsnął w środę nad ranem budynkiem wielorodzinnym w niemieckiej Ratyzbonie (Bawaria). Eksplozja zniszczyła mieszkania, wyrwała okna i fragmenty ściany. Kilka osób zostało poważnie rannych.

Zniszczony przez wybuch blok w Ratyzbonie, fot. Felix Kirberg

Zniszczony przez wybuch blok w Ratyzbonie, fot. Felix Kirberg / PAP/DPA

Do wybuchu doszło ok. godziny 4 nad ranem. Mieszkańcy usłyszeli huk. Niedługo potem budynek stanął w ogniu - relacjonuje „Bild”.

Eksplozja zniszczyła cztery mieszkania. Co najmniej cztery osoby zostały przewiezione do szpitali, niektóre są poważnie ranne - powiedział „Bildowi” rzecznik lokalnej straży pożarnej.

Trzy osoby są zaginione. Nie wiadomo jednak, czy w momencie eksplozji znajdowały się w budynku - podkreślił strażak.

Podczas akcji poszkodowany został także jeden policjant, który zatruł się dymem.

Przyczyna eksplozji jest nieznana, policja nie wyklucza wybuchu gazu. Blok, jak informuje straż pożarna, jest podłączony do sieci gazowej.

Budynek, w którym doszło do wybuchu oraz dwa przylegające do niego domy grożą zawaleniem i nie wolno do nich wchodzić. Niemiecka Federalna Służba Pomocy Technicznej zabezpiecza te trzy budynki.

W akcji wzięło udział około 100 strażaków. Na miejscu było również wiele karetek pogotowia.

27 mieszkańców trzech budynków zostało tymczasowo zakwaterowanych w gospodzie - podaje straż pożarna. Trwają poszukiwania stałego zakwaterowania dla nich.

Zniszczony przez wybuch blok w Ratyzbonie, fot. Felix Kirberg / PAP/DPA