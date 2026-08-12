Kijów zmienia strategię informacyjną. Dane zostały utajnione

RMF24

Siły Powietrzne Ukrainy zmieniły sposób informowania o rosyjskich atakach powietrznych. Od kilku dni Kijów nie ujawnia liczby wystrzelonych przez Rosjan pocisków, a także nie informuje, ile z nich udało się zneutralizować.

Na zmianę w codziennych raportach Sił Powietrznych Ukrainy uwagę zwrócił Bloomberg. W komunikacie z wtorku - 11 sierpnia - ukraińska armia informuje, że wcześniejszej nocy Rosjanie zaatakowali obwody kijowski i zaporoski przy pomocy pocisków przeciwokrętowych Cyrkon, pocisków balistycznych Iskander-M/KN-23 i 120 dronów, z których 98 zostało zneutralizowanych.

W raporcie brakuje informacji, ile Rosjanie dokładnie wystrzelili pocisków rakietowych, a także ile z nich udało się przechwycić. Wcześniej te dane były podawane. Od 9 sierpnia pełna informacja ogranicza się jedynie do dronów - zauważa Bloomberg.

Jakie są powody?

Dlaczego Siły Powietrzne Ukrainy zmieniły sposób raportowania o rosyjskich atakach? Anonimowe źródło Bloomberga twierdzi, że chodzi o „względy bezpieczeństwa”. Zwrócono uwagę, że Kijów zmaga się z poważnymi niedoborami pocisków przechwytujących m.in. do systemów obrony powietrznej Patriot.

Według ukraińskiego resortu obrony, w lipcu obronie powietrznej udało się przechwycić zaledwie 29 ze 195 rosyjskich pocisków balistycznych, a kolejnych 40 rakiet nie osiągnęło celu. Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną pisze, że Rosjanie celowo koncentrują się na produkcji i użyciu pocisków, których przechwytywanie stało się wyzwaniem dla Kijowa.

Parę dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że gwałtownie spadły dostawy rakiet przeciwlotniczych od zachodnich partnerów. Według amerykańskiego dziennika „Washington Post”, liczba przekazywanych Ukrainie pocisków ma być nawet trzykrotnie mniejsza niż przed rokiem.