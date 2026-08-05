Kierują jednym państwem, ale dzieli ich przyciemniona szyba?

Od momentu objęcia stanowiska najwyższego przywódcy 8 marca Modżtaba Chamenei nie pojawił się publicznie ani razu. Wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych doznał on poważnych obrażeń w ataku, w którym zginął jego ojciec, Ali Chamenei, i nadal wraca do zdrowia.
Relacje Pezeszkian-Chamenei
Pezeszkian nie sprecyzował, czy trudności w komunikacji wynikają ze stanu zdrowia najwyższego przywódcy, czy też była to aluzja do podobno trudnych relacji między nimi. Wątpliwości w tej sprawie podsyciła opozycyjna stacja Iran International, która – powołując się na własne źródła – poinformowała, że niedawne spotkanie obu polityków miało przebiegać inaczej, niż wcześniej przedstawiał to irański prezydent.
Według tych doniesień Pezeszkian został przewieziony do nieujawnionej lokalizacji, gdzie mógł rozmawiać z Chameneim jedynie przez kilka minut, oddzielony od niego przyciemnioną szybą.
Na to, że relacje między Pezeszkianem a Chameneim mogą nie być dobre, może też wskazywać fakt, że biuro najwyższego przywódcy zdementowało w środę jako „całkowicie fałszywe” krążące w internecie pogłoski, jakoby Pezeszkian ponownie groził swoją rezygnacją, a Chamenei miał go ostrzec, że tym razem zostanie ona przyjęta.