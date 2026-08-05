Kierują jednym państwem, ale dzieli ich przyciemniona szyba?

RMF24

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w środę w państwowej telewizji, że obecnie komunikacja z najwyższym przywódcą kraju, Modżtabą Chameneim, jest „bardzo utrudniona”. Podkreślił jednak, że sama obecność Chameneiego pozostaje ważnym wsparciem dla władz i pozwala im kontynuować działania. Opozycyjne medium doniosło ostatnio, iż relacje między politykami nie są tak doskonałe, jak chciałby to przedstawiać Pezeszkian.

Od momentu objęcia stanowiska najwyższego przywódcy 8 marca Modżtaba Chamenei nie pojawił się publicznie ani razu. Wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych doznał on poważnych obrażeń w ataku, w którym zginął jego ojciec, Ali Chamenei, i nadal wraca do zdrowia.

Relacje Pezeszkian-Chamenei

Pezeszkian nie sprecyzował, czy trudności w komunikacji wynikają ze stanu zdrowia najwyższego przywódcy, czy też była to aluzja do podobno trudnych relacji między nimi. Wątpliwości w tej sprawie podsyciła opozycyjna stacja Iran International, która – powołując się na własne źródła – poinformowała, że niedawne spotkanie obu polityków miało przebiegać inaczej, niż wcześniej przedstawiał to irański prezydent.

Według tych doniesień Pezeszkian został przewieziony do nieujawnionej lokalizacji, gdzie mógł rozmawiać z Chameneim jedynie przez kilka minut, oddzielony od niego przyciemnioną szybą.

Na to, że relacje między Pezeszkianem a Chameneim mogą nie być dobre, może też wskazywać fakt, że biuro najwyższego przywódcy zdementowało w środę jako „całkowicie fałszywe” krążące w internecie pogłoski, jakoby Pezeszkian ponownie groził swoją rezygnacją, a Chamenei miał go ostrzec, że tym razem zostanie ona przyjęta.