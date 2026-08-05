RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kierują jednym państwem, ale dzieli ich przyciemniona szyba?

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 5 sierpnia (23:04)

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w środę w państwowej telewizji, że obecnie komunikacja z najwyższym przywódcą kraju, Modżtabą Chameneim, jest „bardzo utrudniona”. Podkreślił jednak, że sama obecność Chameneiego pozostaje ważnym wsparciem dla władz i pozwala im kontynuować działania. Opozycyjne medium doniosło ostatnio, iż relacje między politykami nie są tak doskonałe, jak chciałby to przedstawiać Pezeszkian.

Kierują jednym państwem, ale dzieli ich przyciemniona szyba?
Prezydent Iranu przyznaje, że kontakt z Modżtabą Chameneim jest utrudniony (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Iranian Presidency/Anadolu/ABACAPRESS.COM/AFP/HANDOUT/KHAMENEI.IR) /East News

Od momentu objęcia stanowiska najwyższego przywódcy 8 marca Modżtaba Chamenei nie pojawił się publicznie ani razu. Wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych doznał on poważnych obrażeń w ataku, w którym zginął jego ojciec, Ali Chamenei, i nadal wraca do zdrowia.

Relacje Pezeszkian-Chamenei

Pezeszkian nie sprecyzował, czy trudności w komunikacji wynikają ze stanu zdrowia najwyższego przywódcy, czy też była to aluzja do podobno trudnych relacji między nimi.  Wątpliwości w tej sprawie podsyciła opozycyjna stacja Iran International, która – powołując się na własne źródła – poinformowała, że niedawne spotkanie obu polityków miało przebiegać inaczej, niż wcześniej przedstawiał to irański prezydent.

Według tych doniesień Pezeszkian został przewieziony do nieujawnionej lokalizacji, gdzie mógł rozmawiać z Chameneim jedynie przez kilka minut, oddzielony od niego przyciemnioną szybą.

Na to, że relacje między Pezeszkianem a Chameneim mogą nie być dobre, może też wskazywać fakt, że biuro najwyższego przywódcy zdementowało w środę jako „całkowicie fałszywe” krążące w internecie pogłoski, jakoby Pezeszkian ponownie groził swoją rezygnacją, a Chamenei miał go ostrzec, że tym razem zostanie ona przyjęta.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iran

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: