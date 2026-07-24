Kiedyś przyjeżdżały tu tłumy, dziś miasto płaci za przyjazd

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Dubaj uruchomił program „Dubai Invite”, w ramach którego mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogą otrzymać „pakiet benefitów” o wartości ponad 3 tys. dirhamów (ponad 3 tys. zł), jeśli skutecznie zachęcą rodzinę lub znajomych mieszkających za granicą do odwiedzenia emiratu. Inicjatywa ma pomóc w ożywieniu ruchu turystycznego, który wyraźnie osłabł w następstwie konfliktu na Bliskim Wschodzie. O sprawie pisze brytyjski „Guardian”.

Dubaj walczy o turystów

Wizerunek Dubaju jako bezpiecznej oazy dla turystów i biznesu został bezpowrotnie zniszczony po irańskich atakach rakietowych. Program „Dubai Invite” - przygotowany przez Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju - ma pomóc w ożywieniu ruchu turystycznego. Jego zasady są proste: jeśli mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich skutecznie zachęcą rodzinę lub znajomych z zagranicy do odwiedzenia Dubaju, otrzymają dla swoich gości „pakiet benefitów”. Obejmuje on m.in. pobyty hotelowe, zniżki na posiłki oraz bilety wstępu do najpopularniejszych atrakcji turystycznych emiratu.

Zgodnie z regulaminem jeden mieszkaniec może otrzymać maksymalnie trzy pakiety dla gości, którzy przybędą do Dubaju przed 31 października. Z przyznanych benefitów będzie można korzystać do końca grudnia. Warunkiem jest, aby zaproszone osoby nie były rezydentami ZEA, podróżowały na podstawie ważnej wizy turystycznej i zostały zgłoszone tylko jeden raz.

Dubaj zmaga się z kryzysem. Władze rozdają „pakiety benefitów” mieszkańcom za sprowadzanie turystów

Sektor turystyczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmaga się z wyraźnym spadkiem liczby odwiedzających. Ma to związek z kryzysem na Bliskim Wschodzie, brakiem bezpieczeństwa w regionie i ograniczeniami w ruchu lotniczym.

W 2025 roku Dubaj odwiedziło niemal 20 mln turystów, co było rekordowym wynikiem. Po wybuchu konfliktu sytuacja w regionie zaczęła jednak wpływać na ruch turystyczny. Liczba linii lotniczych obsługujących dubajskie lotniska miała zmniejszyć się o połowę - część przewoźników zawracała samoloty z powodu zagrożenia atakami rakietowymi, a niektórzy turyści zaczęli unikać tras przebiegających nad Bliskim Wschodem.

Skutki spadku zainteresowania mają być widoczne m.in. w branży hotelarskiej. Pojawiają się informacje o dużej liczbie niewynajętych pokoi, a część przedsiębiorstw ma odnotowywać spadki przychodów przekraczające 50 proc.

Niektóre znane obiekty mają wykorzystywać okres mniejszego ruchu turystycznego na przeprowadzenie remontów i modernizacji. Wśród nich wymieniany jest hotel Burj Al Arab, który ma zostać zamknięty na 18 miesięcy w związku z kompleksową renowacją.

Pozostałe hotele i przedsiębiorstwa próbują przyciągnąć klientów specjalnymi ofertami, w tym zniżkami sięgającymi 45 proc. oraz bezpłatnymi noclegami.

Dubaj: Rynek nieruchomości odczuwa spowolnienie

Pogorszenie koniunktury widoczne jest także na rynku nieruchomości. Jak mówi szef działu badań rynku nieruchomości w firmie ValuStra, tak znacznego spadku w skali roku nie było od czasu pandemii. Sprzedaż nieruchomości w Dubaju miała „gwałtownie spaść” od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Czy program „Dubai Invite” jest skuteczny? Wszystko wskazuje na to, że tak. W ciągu pierwszych 48 godzin od jego uruchomienia złożono ponad 10 tys. wniosków.