KE zaproponuje zakaz social mediów do 13. roku życia. Polska obstaje przy 15 latach

RMF24

Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13. roku życia – taki próg chce wprowadzić Komisja Europejska. Polska obstaje przy wyższej granicy - 15 lat. Jednocześnie Warszawa pozytywnie ocenia propozycję Komisji i uważa, że idzie ona w dobrym kierunku.

Dzisiaj Bruksela przedstawi „EU Kids Act”, czyli propozycję unijnych przepisów, które mają lepiej chronić dzieci w internecie, między innymi poprzez ograniczenie dostępu do TikToka, Instagrama, YouTube’a czy Facebooka i skuteczną weryfikację wieku.

Polska popiera ten kierunek

Ursula von der Leyen zapowiedziała wczoraj w swoim orędziu o stanie UE, że dzieci poniżej 13. roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych, a do 15. roku życia nie będą mogły mieć własnych kont.

Dzisiaj KE przedstawi projekt rozporządzenia w tej sprawie. Propozycja będzie wieloetapowa: twardy zakaz ma być poniżej 13 lat, natomiast dostęp ograniczony do 15. roku życia, czyli między 13. a 15. rokiem życia mają być możliwe ograniczone konta pod nadzorem rodziców.

Polska popiera ten kierunek, ale chce zachować możliwość zastosowania u siebie wyższej granicy - powiedział RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jak podkreślił, jeżeli unijne rozporządzenie pozwoli państwom członkowskim ustalić wyższy wiek, Polska pozostanie przy 15 latach. Jeżeli takiego przepisu nie będzie, to będziemy wnosić o to, żeby to państwom członkowskim to umożliwić – powiedział Standerski.

Wiceminister ocenia, że poza kwestią wieku polski projekt jest zgodny z propozycją Komisji. Rozwiązania dotyczące weryfikacji wieku, dostępu i zakresu mediów społecznościowych są podobne do tego, co przygotowała Polska. Przyznaje, że polski projekt zostanie teraz porównany z propozycją Komisji, przede wszystkim pod kątem zbieżności definicji i używanej terminologii.

Żaden kraj UE nie wprowadził skutecznych ograniczeń wiekowych

Sanderski przypomniał, że Polska była wśród 13 państw UE, które podczas kwietniowego spotkania zorganizowanego przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona apelowały o europejskie rozwiązania ograniczające dostęp dzieci do mediów społecznościowych. Państwa te wezwały do wyznaczenia wspólnego europejskiego standardu wieku i skutecznej weryfikacji wieku użytkowników.

Na razie żaden kraj UE nie wprowadził skutecznych ograniczeń wiekowych w korzystaniu z mediów społecznościowych. Francja była najbliżej wprowadzenia takiego rozwiązania (zakazu przez osoby poniżej 15 lat) , ale jej ustawa została zatrzymana na etapie kontroli konstytucyjnej.

Prace nad polskim projektem

Polska będzie prowadzić własne prace legislacyjne równolegle z pracami w Brukseli. Polski projekt jest jeszcze przed wpisaniem do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Potem ma zostać wysłany do notyfikacji Komisji Europejskiej, prawdopobnie pod koniec roku. Według Standerskiego, sama procedura notyfikacyjna potrwa trzy miesiące.

Polska chce również wykorzystać europejski system tożsamości cyfrowej do weryfikacji wieku, a także własne rozwiązanie e-Obywatel.

Unijne przepisy mają wejść w życie sześć miesięcy po publikacji. Bruksela chce, żeby zaczęły obowiązywać od przyszłego roku. Według rozmówców RMF FM, wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Polska chce jednak naciskać na szybkie przyjęcie regulacji.