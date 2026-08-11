KE skontroluje brazylijski drób i miód. Polscy producenci z niepokojem czekają na decyzję

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Pod koniec sierpnia inspektorzy KE pojadą do Brazylii, żeby skontrolować, czy tamtejszy drób i miód spełniają unijne wymagania - dowiedziała się dziennikarka RMF FM. To ważna kontrola z punktu widzenia polskich producentów. 3 września Brazylia miała stracić możliwość eksportu swoich produktów zwierzęcych na unijny rynek, po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu w związku z brakiem gwarancji, że nie stosuje antybiotyków i hormonów wzrostu. Teraz, jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, KE może zaproponować ponowne dopuszczenie tych produktów do UE.

Brazylia wypadła w maju z unijnej listy państw uprawnionych do eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego, ponieważ nie jest w stanie zagwarantować, że przy produkcji mięsa przestrzegane są unijne ograniczenia dotyczące stosowania antybiotyków.

Jak przekazała RMF FM rzeczniczka KE Eva Hrncirova, aby ponownie znaleźć się na liście państw uprawnionych do eksportu do UE „Brazylia musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych przez cały okres życia zwierząt, z których pochodzą eksportowane produkty” – przekazała RMF FM rzeczniczka Komisji Europejskiej.

Polscy producenci mięsa przyglądają się sprawie uważnie. „Polski sektor produkcji zwierzęcej czeka z niepokojem na 3 września, kiedy to Komisja Europejska ma zamknąć dostęp do unijnego rynku dla produktów mięsnych z Brazylii” – przekazał RMF FM Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.

„KE nie może odpuścić, musi twardo respektować własne przepisy zgodnie z zasadą: chcecie sprzedawać u nas, to grajcie według naszych reguł. To sprawdzian dla KE, jak poważnie traktuje samą siebie” – ocenia przedstawiciel branży.

Pod koniec sierpnia kontrola w Brazylii

Audyt obejmie tylko drób i miód, ponieważ Brazylia przedstawiła w odniesieniu do tych produktów pisemne gwarancje zgodności z unijnymi wymogami i potwierdziła gotowość do kontroli mięsa brojlerów, produktów z mięsa brojlerów, a także miodu i innych produktów pszczelarskich.

Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Unii Europejskiej. Kluczowe z punktu widzenia polskich producentów jest, żeby brazylijskie mięso było produkowane i kontrolowane według porównywalnych standardów, a unijne wymogi dotyczące stosowania antybiotyków były rzeczywiście przestrzegane.

Na razie nie będzie audytu wołowiny i jaj

„Wołowina i jaja nie będą objęte sierpniowym audytem, bo Brazylia nie jest w stanie obecnie zagwarantować spełnienia unijnych wymogów przez całe życie zwierząt” – wyjaśnia Hrncirova.

Chodzi o ograniczenia dotyczące stosowania substancji zarezerwowanych dla medycyny ludzkiej oraz stosowania antybiotyków w celu przyspieszania wzrostu. UE wymaga, żeby w przypadku zwierząt, z których pochodzi eksportowane mięso, można było zagwarantować przestrzeganie tych zasad przez całe życie zwierzęcia.

„Jestem realistą i uważam, że nie ma szans, żeby Brazylia spełniła te wymogi w sektorze wołowiny w tak krótkim czasie” – mówi RMF FM Zarzecki.

Według Zarzeckiego ewentualne zamknięcie unijnego rynku dla brazylijskiej wołowiny byłoby korzystne dla europejskich, w tym polskich, producentów. Brazylia jest największym eksporterem wołowiny na świecie, a część nadwyżek produkcji już trafiała na inne rynki, zwiększając presję na ceny.

W przypadku akwakultury eksport do UE jest natomiast w ogóle nieautoryzowany.

„Brazylia albo nie jest w stanie w momencie audytu przedstawić wymaganych gwarancji dotyczących całego okresu życia zwierząt – jak w przypadku wołowiny i jaj – albo eksport do Unii jest de facto niedopuszczony, jak w przypadku produktów akwakultury” – wyjaśnia rzeczniczka KE.

Decyzja KE po audycie

Po kontroli powstanie raport. Jeżeli wynik audytu będzie pozytywny, Komisja Europejska może zaproponować ponowne wpisanie Brazylii na listę państw uprawnionych do eksportu – np. drobiu albo miodu.

„Jeżeli wynik audytu będzie pozytywny, Komisja może rozważyć zaproponowanie zmiany listy państw trzecich uprawnionych do eksportu, tak aby ponownie włączyć Brazylię w odniesieniu do drobiu i/lub miodu” – poinformowała rzeczniczka.

Taka propozycja nie oznacza jednak automatycznego powrotu brazylijskich produktów na unijny rynek. Propozycja KE musiałaby zostać poddana pod głosowanie państw członkowskich UE.

Komisja na razie nie chce przesądzać, jaki będzie wynik kontroli ani kiedy dokładnie mogłoby dojść do ewentualnego powrotu Brazylii na unijną listę.

„Na tym etapie nie możemy przewidzieć ani wyniku audytu, ani żadnego orientacyjnego terminu” – zastrzega rzeczniczka KE.