„Każdy dzień przedłuża cierpienie”. Bliscy Charliego Kirka oburzeni odległą datą procesu

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Bliscy zamordowanego konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka wyrazili rozczarowanie decyzją sądu w sprawie terminu procesu Tylera Robinsona. Mężczyzna oskarżony o zabójstwo ma stanąć przed sądem dopiero w czerwcu 2028 roku. W przypadku skazania grozi mu kara śmierci.

Jak przypomniał portal The Hill, 31-letni Charlie Kirk zginął 10 września ubiegłego roku podczas wydarzenia Turning Point USA na Utah Valley University. Został śmiertelnie postrzelony.

O zabójstwo aktywisty oskarżono 23-letniego wówczas Tylera Robinsona. Ciążą na nim m.in. zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz użycia broni palnej w trakcie popełniania przestępstwa. Robinson nie przyznał się do winy.

Sędzia Tony Graf z Utah wyznaczył rozpoczęcie procesu na czerwiec 2028 roku. Postępowanie ma toczyć się w Provo i potrwać 105 dni.

„Każdy kolejny dzień bez sprawiedliwości”

Rodzina Kirka uznała tak odległą datę za krzywdzącą. W oświadczeniu podkreślono, że zwłoka pogłębia cierpienie bliskich zamordowanego.

„Decyzja o odroczeniu sprawy aż do czerwca 2028 r. jest głęboko rozczarowująca. Choć nic nie zwróci nam czasu, który straciliśmy z Charliem, każdy kolejny dzień bez sprawiedliwości przedłuża cierpienie naszej rodziny i zmusza nas do jeszcze dłuższego oczekiwania na pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności” - głosi oświadczenie krewnych.

Obrona Robinsona wnosiła, by proces ruszył dopiero w 2029 roku, wskazując na potrzebę dodatkowego czasu na przygotowanie strategii procesowej. Prokuratura proponowała z kolei styczeń 2028 roku. W ubiegłym miesiącu wdowa po Kirku apelowała o nieopóźnianie postępowania.

Sędzia: To kompromis

Sędzia Graf ocenił, że przyjęty harmonogram stanowi rozwiązanie pośrednie, uwzględniające prawa zarówno wdowy po aktywiście, jak i oskarżonego.

Celem wyznaczenia tego terminu oraz przyjętego harmonogramu postępowania jest zapewnienie, że konstytucyjne prawa pani Kirk oraz pana Robinsona będą przestrzegane na każdym etapie. Każda ze stron jest traktowana z należną jej godnością i szacunkiem - stwierdził sędzia.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk był amerykańskim działaczem konserwatywnym, komentatorem politycznym i współzałożycielem organizacji Turning Point USA, koncentrującej się na mobilizowaniu młodych wyborców o poglądach prawicowych. Należał do rozpoznawalnych sojuszników Donalda Trumpa. Prowadził audycje i podcasty, występował na spotkaniach politycznych oraz organizował debaty ze studentami.

Został zamordowany podczas imprezy masowej w rodzinnym stanie. Osierocił dwoje dzieci.