Katastrofa w Utah. Śmigłowiec gaśniczy rozbił się podczas walki z pożarem

RMF24

W stanie Utah na środkowym zachodzie USA, w pobliżu rozległego pożaru lasu, rozbił się śmigłowiec gaśniczy z dwiema osobami na pokładzie. Przyczyny katastrofy badają amerykańskie służby.

W piątkowy poranek, około godziny 10:00 czasu lokalnego, w okolicach miasteczka Richfield w stanie Utah doszło do poważnego wypadku. Śmigłowiec Sikorsky S-64, wykorzystywany do transportu wody i gaszenia pożarów, rozbił się podczas akcji gaśniczej. Na pokładzie maszyny znajdowały się dwie osoby. Na ten moment nie wiadomo, jaki jest ich stan – służby nie potwierdziły, czy załoga przeżyła katastrofę.

Służby na miejscu, trwa dochodzenie

Na miejsce natychmiast skierowano ekipy ratunkowe. Służba Leśna Stanów Zjednoczonych poinformowała, że do wypadku doszło w pobliżu pożaru Widemouth-2 w Lesie Narodowym Fishlake. Akcja ratunkowa trwa, a teren jest zabezpieczany przez strażaków i służby ratownicze.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) oraz Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wszczęły dochodzenie w sprawie katastrofy. NTSB przekazała w krótkim komunikacie, że jej eksperci analizują okoliczności zdarzenia.