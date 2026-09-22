Katastrofa w Niemczech. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu bazy USA

RMF24

W pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej Spangdahlem w Nadrenii-Palatynacie, na południowym zachodzie Niemiec, rozbił się samolot wojskowy. To najpewniej myśliwiec F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna - podała we wtorek agencja dpa, powołując się na lokalne władze.

Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Władze powiatu Eifel Bitburg-Pruem przekazały, że na obecnym etapie nie mogą podać informacji o przebiegu zdarzenia ani innych szczegółów. Na miejscu działają jednostki straży pożarnej.

W Spangdahlem stacjonuje eskadra myśliwców F-16 licząca około 20 maszyn. Baza ta, obok Ramstein, uchodzi za jedno z najważniejszych lotnisk amerykańskiego wojska w Niemczech.

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