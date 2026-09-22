Katastrofa w Niemczech. F-16 rozbił się w pobliżu bazy USA

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W pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej Spangdahlem w Nadrenii-Palatynacie, na południowym zachodzie Niemiec, rozbił się we wtorek po południu myśliwiec F-16 - podał regionalny nadawca publiczny SWR. Pilot bezpiecznie katapultował się i jest pod opieką lekarzy.

Według wstępnych doniesień samolot rozbił się w pobliżu pola golfowego, w obrębie strefy bezpieczeństwa bazy. Na miejsce zdarzenia wysłano dużą liczbę strażaków i policji - donosi „Bild”.

Wypadek po ćwiczeniach

Według komunikatu bazy w Spangdahlem, do którego dotarł SWR, maszyna typu F-16 Fighting Falcon z 52. Skrzydła Myśliwskiego rozbiła się około godz. 14.30.

Niemiecka Służba Kontroli Ruchu Lotniczego (DFS) przekazała SWR, że do wypadku doszło po ćwiczeniach, w których brały udział cztery samoloty. Dwa wracały na lotnisko Spangdahlem; pierwszy z nich rozbił się. Pozostałe trzy maszyny przekierowano do bazy Ramstein.

Widziałam, jak szybko spadał, a potem wielki słup czarnego dymu - powiedziała SWR burmistrz miasta Speicher Birthe Thomsen, która w chwili katastrofy jechała rowerem w tej okolicy. Inni mieszkańcy przekazali, że widzieli wyraźny słup dymu w pobliżu bazy Spangdahlem.

Pilot katapultował się

Pilot bezpiecznie katapultował się i znajduje się pod opieką lekarzy. Wcześniej władze powiatu Eifel Bitburg-Pruem informowały, że według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna.

Na miejscu zakończyła się już akcja ratowników i straży pożarnej. Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy.

Miejsce katastrofy w Spangdahlem. Fot. Harald Tittel / PAP/DPA

Eskadra F-16

W Spangdahlem stacjonuje eskadra myśliwców F-16 licząca około 20 maszyn. Baza ta, obok Ramstein, uchodzi za jedno z najważniejszych lotnisk amerykańskiego wojska w Niemczech.