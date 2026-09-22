Katastrofa w Niemczech. F-16 rozbił się w pobliżu bazy USA

Według wstępnych doniesień samolot rozbił się w pobliżu pola golfowego, w obrębie strefy bezpieczeństwa bazy. Na miejsce zdarzenia wysłano dużą liczbę strażaków i policji - donosi „Bild”.
Wypadek po ćwiczeniach
Według komunikatu bazy w Spangdahlem, do którego dotarł SWR, maszyna typu F-16 Fighting Falcon z 52. Skrzydła Myśliwskiego rozbiła się około godz. 14.30.
Niemiecka Służba Kontroli Ruchu Lotniczego (DFS) przekazała SWR, że do wypadku doszło po ćwiczeniach, w których brały udział cztery samoloty. Dwa wracały na lotnisko Spangdahlem; pierwszy z nich rozbił się. Pozostałe trzy maszyny przekierowano do bazy Ramstein.
Widziałam, jak szybko spadał, a potem wielki słup czarnego dymu - powiedziała SWR burmistrz miasta Speicher Birthe Thomsen, która w chwili katastrofy jechała rowerem w tej okolicy. Inni mieszkańcy przekazali, że widzieli wyraźny słup dymu w pobliżu bazy Spangdahlem.
Pilot katapultował się
Pilot bezpiecznie katapultował się i znajduje się pod opieką lekarzy. Wcześniej władze powiatu Eifel Bitburg-Pruem informowały, że według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna.
Na miejscu zakończyła się już akcja ratowników i straży pożarnej. Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy.
Eskadra F-16
W Spangdahlem stacjonuje eskadra myśliwców F-16 licząca około 20 maszyn. Baza ta, obok Ramstein, uchodzi za jedno z najważniejszych lotnisk amerykańskiego wojska w Niemczech.