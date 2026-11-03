Katastrofa w górach. Śmigłowce zderzyły się przy lądowaniu

Obywatel Indii zginął, a Nowozelandczyk został ranny we wtorek po zderzeniu dwóch helikopterów podczas przygotowań do lądowania w rejonie Mount Everest w Nepalu - informuje Reuters, powołując się na lokalne władze.
Nowozelandczyk został uratowany - powiedział agencji Reutera główny urzędnik okręgu Solukhumbu, Kaman Singh Thapa Magar.
Helikoptery dwóch prywatnych firm
Helikoptery były obsługiwane przez dwie prywatne firmy, Fishtail Air i Dynasty Air.
Firma Fishtail Air poinformowała w oświadczeniu, że jej śmigłowiec przewoził pasażerów uratowanych z regionu Mount Everest i rozbił się podczas lądowania. Obywatel Indii i Nowozelandczyk na pokładzie byli turystami - przekazał przedstawiciel Fishtail.
Przedstawiciel Dynasty Air poinformował, że ich helikopter przewoził jedynie ładunek.
Do wypadku doszło w szczycie sezonu trekkingowego w Nepalu, kiedy śmigłowce transportują turystów i wspinaczy.