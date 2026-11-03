Katastrofa w górach. Śmigłowce zderzyły się przy lądowaniu

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Do koszmarnego wypadku doszło w rejonie bazy pod Mount Everest w Nepalu. Dwa śmigłowce zaczepiły o siebie podczas lądowania i runęły na ziemię. Jedna osoba zginęła, a inna została ranna.

Obywatel Indii zginął, a Nowozelandczyk został ranny we wtorek po zderzeniu dwóch helikopterów podczas przygotowań do lądowania w rejonie Mount Everest w Nepalu - informuje Reuters, powołując się na lokalne władze.

Nowozelandczyk został uratowany - powiedział agencji Reutera główny urzędnik okręgu Solukhumbu, Kaman Singh Thapa Magar.

Helikoptery dwóch prywatnych firm

Helikoptery były obsługiwane przez dwie prywatne firmy, Fishtail Air i Dynasty Air.

Firma Fishtail Air poinformowała w oświadczeniu, że jej śmigłowiec przewoził pasażerów uratowanych z regionu Mount Everest i rozbił się podczas lądowania. Obywatel Indii i Nowozelandczyk na pokładzie byli turystami - przekazał przedstawiciel Fishtail.

Przedstawiciel Dynasty Air poinformował, że ich helikopter przewoził jedynie ładunek.

Do wypadku doszło w szczycie sezonu trekkingowego w Nepalu, kiedy śmigłowce transportują turystów i wspinaczy.