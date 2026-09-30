Katastrofa śmigłowca w Zimbabwe. Nikt nie przeżył

RMF24

W katastrofie śmigłowca, do której doszło w środę w północno-wschodniej części Zimbabwe, zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie — poinformował rzecznik rządu Nick Mangwana. W maszynie miał podróżować znany biznesmen, czterech pasażerów oraz dwóch pilotów.

Śmigłowiec rozbił się na terenach wiejskich w okolicach Marondera, w północno-wschodnim Zimbabwe. Informację o braku ocalałych Mangwana przekazał w serwisie X.

Wcześniej policja podawała, że w katastrofie uczestniczył statek powietrzny, którym podróżowało sześć osób.

Według policji do zdarzenia doszło około godz. 17 czasu polskiego. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Rozbieżność między wcześniejszym komunikatem policji o sześciu osobach na pokładzie a informacją rzecznika rządu o siedmiu osobach nie została dotąd wyjaśniona. Nie podano także przyczyn katastrofy ani tożsamości ofiar.