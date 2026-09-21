Katastrofa śmigłowca. Dwie osoby zginęły w czasie akcji gaszenia pożaru

RMF24

W katastrofie śmigłowca zginęło dwóch członków załogi walczącej z pożarem w Parku Narodowym Yosemite - potwierdziła Służba Leśna Stanów Zjednoczonych. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Dotarcie na miejsce tragedii nie jest obecnie możliwe.

Firma lotnicza Flyprecision poinformowała o śmierci dwóch członków swojego zespołu.

Jesteśmy zdruzgotani tą stratą i trudno nam znaleźć słowa – czytamy w oświadczeniu firmy.

Władze poinformowały, że śmigłowiec Eurocopter AS32 rozbił się w rejonie miasta Mariposa w Kalifornii około godziny 14:55 w niedzielę czasu pacyficznego.

Załoga śmigłowca została wynajęta przez Price Valley Rappel Crew, jednostkę Służby Leśnej w Idaho, ale piloci prowadzili akcję gaśniczą w Parku Narodowym Yosemite. Byli jedynymi osobami na pokładzie w tym czasie.

Jak podaje CNN, śledczy nie dotarli jeszcze na miejsce katastrofy. Uczynią to, „gdy tylko pozwolą na to warunki pożarowe”.

Jak podają władze odpowiedzialne za walkę z pożarami, w poniedziałkowy poranek ogień objął swym zasięgiem ponad 1300 hektarów w parku narodowym.