Katastrofa samolotu w Peru. Nikt nie przeżył

RMF24

Katastrofa małego samolotu w Peru. Trzynaście osób zginęło - dwóch członków załogi i jedenastu pasażerów - informują peruwiańskie media. Do tragedii doszło w pobliżu lotniska Pueblo Viejo w miejscowości Nazca. Prawdopodobnie jedenaście osób to turyści.

Według mieszkańców, do wypadku doszło około godziny 12:55 (czasu lokalnego). Samolot wystartował z lotniska w Pisco.

Samolot rozbił się a następnie zapalił w miejscowości Nazca. Na pokładzie było 13 osób - nikt nie przeżył.

Wstępne informacje władz wskazują, że wśród 13 ofiar śmiertelnych jest 2 Hiszpanów, 2 Niemców i 7 Włochów (turystów). Zginęli również dwaj piloci linii lotniczych Aerodiana.