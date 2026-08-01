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Katastrofa samolotu w Peru. Nikt nie przeżył

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 sierpnia (21:47) Aktualizacja: Dzisiaj, 1 sierpnia (22:00)

Katastrofa małego samolotu w Peru. Trzynaście osób zginęło - dwóch członków załogi i jedenastu pasażerów - informują peruwiańskie media. Do tragedii doszło w pobliżu lotniska Pueblo Viejo w miejscowości Nazca. Prawdopodobnie jedenaście osób to turyści.

Katastrofa samolotu w Peru. Nikt nie przeżył
Katastrofa samolotu w Peru /Shutterstock

Według mieszkańców, do wypadku doszło około godziny 12:55 (czasu lokalnego). Samolot wystartował z lotniska w Pisco. 

Samolot rozbił się a następnie zapalił w miejscowości Nazca. Na pokładzie było 13 osób - nikt nie przeżył.

Wstępne informacje władz wskazują, że wśród 13 ofiar śmiertelnych jest 2 Hiszpanów, 2 Niemców i 7 Włochów (turystów). Zginęli również dwaj piloci linii lotniczych Aerodiana.

Więcej informacji wkrótce

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Źródło: RMF24
Tagi: Peru katastrofa samolotu

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