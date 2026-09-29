Katastrofa rosyjskiego bombowca strategicznego. Zginęło sześć osób

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W Rosji doszło do katastrofy bombowca strategicznego Tu-95MS. Zginęło sześciu członków załogi - informuje resort obrony w Moskwie.

Do katastrofy strategicznego samolotu bombowego dalekiego zasięgu Tu-95MS doszło w obwodzie amurskim na Dalekim Wschodzie Rosji.

Telegramowy kanał „Mash” podaje, że maszyna rozbiła się kilka minut po starcie w pobliżu miejscowości Krasnojarowo.

Doniesienia o katastrofie potwierdziło Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, wydając stosowny komunikat. „29 września samolot Tu-95 rozbił się podczas lotu szkoleniowego na niezamieszkanym terenie w obwodzie amurskim” - poinformowano.

Resort przekazał, że w katastrofie zginęło sześciu członków załogi, a jedna osoba została ranna. Przetransportowano ją do szpitala.

Przyczyna tragedii na razie nie jest znana. Na miejsce wysłano specjalną komisję, która ma ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Tu-95 - rosyjski bombowiec strategiczny z czasów zimnej wojny

Tu-95, znany w kodzie NATO jako „Bear”, to radziecki, a obecnie rosyjski strategiczny samolot bombowy dalekiego zasięgu. Jego charakterystyczną cechą są cztery silniki turbośmigłowe z przeciwbieżnymi śmigłami, które nadają maszynie wyjątkowy wygląd i sprawiają, że wyraźnie ją słychać.

Prototyp Tu-95 odbył pierwszy lot w 1952 roku, a samolot wszedł do służby w ZSRR w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Mimo wieku konstrukcji, zmodernizowane warianty pozostają w użyciu rosyjskiego lotnictwa strategicznego.

Maszyna została pierwotnie zaprojektowana do przenoszenia bomb jądrowych na duże odległości. Dziś najważniejszą rolę pełnią wersje rakietowe, m.in. Tu-95MS, zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących odpalanych spoza zasięgu wielu systemów obrony przeciwlotniczej. Rosja wykorzystywała te samoloty do ataków rakietowych na Ukrainę.

Warto podkreślić, że Tu-95 należy do najdłużej używanych bombowców strategicznych na świecie. Konstrukcja, która powstała na początku zimnej wojny, nadal stanowi element rosyjskich sił odstraszania nuklearnego.