Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Dziesiątki zabitych w zderzeniu pociągów

RMF24

W Los Yebenes, w Kastylii-La Manchy doszło do zderzenia dwóch pociągów dużej prędkości. Portal ABC powołując się na Obronę Cywilną podaje, że zginęło co najmniej 46 osób. Informacje o ofiarach są jednak sprzeczne. Rząd Kastylii-La Manchy podaje, że zginęło 30 osób. Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej, Adif, w związku z wypadkiem, zawiesił kursowanie na linii kolei dużych prędkości między Madrytem a Andaluzją.

Do wypadku doszło między miejscowościami Los Yebenes i Urda (Toledo) około godziny 9:00 rano. Zderzył się pociąg państwowego przewoźnika Renfe z Madrytu do Sewilli z pociągiem prywatnego operatora Iryo jadącym w przeciwnym kierunku. Dwa ​wagony Iryo ‌wykoleiły się – poinformował rzecznik rządu regionu Kastylia-La Mancha⁠.

Portal ABC, powołując się na Obronę Cywilną, podaje, że w katastrofie zginęło co najmniej 46 osób. Pociągi miały spaść z nasypu. Minister zdrowia Monica Garcia powiedziała w publicznym radiu Cadena SER, że nie jest znana liczba ofiar śmiertelnych i rannych. Określiła wypadek jako „bardzo poważny”. Rząd Kastylii-La Manchy przekazał z kolei, że nie żyje co najmniej 30 osób.

Okoliczne szpitale przygotowują się na przyjęcie rannych, a władze miejscowości Urda, w pobliżu której doszło do zderzenia, na prośbę Obrony Cywilnej przygotowują halę sportową, która w razie potrzeby ma posłużyć do przyjęcia poszkodowanych.

Świadek o „bardzo silnym uderzeniu”

Jedną z osób podróżujących pociągiem Renfe był Miguel Angel Perez Laguna. Dziennikarz siedział w tylnej części składu. Przekazał w rozmowie z Radio Capital, że w pewnym momencie poczuł „bardzo silne uderzenie”. Opisywał, jak przednia część drugiego pociągu „wyleciała w powietrze”. Udało mu się wydostać z wagonu dzięki wybiciu okien.

Służby na miejscu katastrofy (fot. ISMAEL HERRERO) / PAP/EPA

MSZ: Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał , że resort dyplomacji sprawdza doniesienia medialne dotyczące katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Poinformował, że „na teraz” nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.

Sprawdzamy doniesienia medialne, nasz konsulat w Hiszpanii działa. Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach - przekazał dziennikarzom Wewiór.

Sanchez głęboko poruszony

Wypadek skomentował już premier Hiszpanii Pedro Sanchez. „Jestem głęboko poruszony poważnym wypadkiem kolejowym w Toledo. Pozostaję w stałym kontakcie z ministrem transportu, oraz z prezydentem regionu Kastylia-La Mancha. Służby ratownicze działają na miejscu zdarzenia, udzielając pomocy poszkodowanym i zapewniając im bezpieczeństwo, we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi organami administracji. Wyrazy współczucia, solidarności i wsparcia dla wszystkich ofiar oraz ich rodzin” - zaznaczył.

Na miejsce wypadku udają się prezydent Kastylii-La Manchy Emiliano Garcia-Page i burmistrz Los Yebenes Jesus Perez Martin. Powiedziano mi, że to poważny wypadek. Ale nie mam zbyt wielu informacji - powiedział burmistrz w wypowiedzi dla stacji RTVE.