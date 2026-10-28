Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Dziesiątki zabitych w zderzeniu pociągów

Do wypadku doszło między miejscowościami Los Yebenes i Urda (Toledo) około godziny 9:00 rano. Zderzył się pociąg państwowego przewoźnika Renfe z Madrytu do Sewilli z pociągiem prywatnego operatora Iryo jadącym w przeciwnym kierunku. Dwa wagony Iryo wykoleiły się – poinformował rzecznik rządu regionu Kastylia-La Mancha.
Portal ABC, powołując się na Obronę Cywilną, podaje, że w katastrofie zginęło co najmniej 46 osób. Pociągi miały spaść z nasypu. Minister zdrowia Monica Garcia powiedziała w publicznym radiu Cadena SER, że nie jest znana liczba ofiar śmiertelnych i rannych. Określiła wypadek jako „bardzo poważny”. Rząd Kastylii-La Manchy przekazał z kolei, że nie żyje co najmniej 30 osób.
Okoliczne szpitale przygotowują się na przyjęcie rannych, a władze miejscowości Urda, w pobliżu której doszło do zderzenia, na prośbę Obrony Cywilnej przygotowują halę sportową, która w razie potrzeby ma posłużyć do przyjęcia poszkodowanych.
Świadek o „bardzo silnym uderzeniu”
Jedną z osób podróżujących pociągiem Renfe był Miguel Angel Perez Laguna. Dziennikarz siedział w tylnej części składu. Przekazał w rozmowie z Radio Capital, że w pewnym momencie poczuł „bardzo silne uderzenie”. Opisywał, jak przednia część drugiego pociągu „wyleciała w powietrze”. Udało mu się wydostać z wagonu dzięki wybiciu okien.
MSZ: Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał , że resort dyplomacji sprawdza doniesienia medialne dotyczące katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Poinformował, że „na teraz” nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.
Sprawdzamy doniesienia medialne, nasz konsulat w Hiszpanii działa. Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach - przekazał dziennikarzom Wewiór.
Sanchez głęboko poruszony
Wypadek skomentował już premier Hiszpanii Pedro Sanchez. „Jestem głęboko poruszony poważnym wypadkiem kolejowym w Toledo. Pozostaję w stałym kontakcie z ministrem transportu, oraz z prezydentem regionu Kastylia-La Mancha. Służby ratownicze działają na miejscu zdarzenia, udzielając pomocy poszkodowanym i zapewniając im bezpieczeństwo, we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi organami administracji. Wyrazy współczucia, solidarności i wsparcia dla wszystkich ofiar oraz ich rodzin” - zaznaczył.
Na miejsce wypadku udają się prezydent Kastylii-La Manchy Emiliano Garcia-Page i burmistrz Los Yebenes Jesus Perez Martin. Powiedziano mi, że to poważny wypadek. Ale nie mam zbyt wielu informacji - powiedział burmistrz w wypowiedzi dla stacji RTVE.