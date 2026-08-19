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Katastrofa helikoptera w Kenii. Zginęli obywatele USA i szef wywiadu Ekwadoru

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 sierpnia (18:28) Aktualizacja: Dzisiaj, 19 sierpnia (22:03)

Siedem osób, zginęło w katastrofie helikoptera w środkowej Kenii. Maszyna wykonywała lot widokowy w pobliżu góry Ololokwe – poinformował kenijski Departament Badania Wypadków Lotniczych (AAID), cytowany przez agencję AFP.

Katastrofa helikoptera w Kenii. Zginęli obywatele USA i szef wywiadu Ekwadoru
Ololokwe, Kenia /Shutterstock

Do wypadku doszło w środę rano. Na pokładzie helikoptera znajdowali się pilot oraz sześciu pasażerów. 

Ololokwe jest świętą górą ludu Samburu i popularnym celem pieszych wypraw. Znajduje się ona około 250 kilometrów na północ od Nairobi. W okolicy organizowane są także loty widokowe dla turystów.

Helikopter przewoził turystów podczas lotu widokowego – przekazał wcześniej AFP dyrektor AAID Fredrick Kabunge. Jak dodał, nikt z osób znajdujących się na pokładzie nie przeżył.

Maszyna została całkowicie zniszczona po uderzeniu o ziemię i w wyniku pożaru.

Szef wywiadu wśród ofiar

Jak okazało się później, wśród siedmiu ofiar śmiertelnych środowej katastrofy helikoptera turystycznego w Kenii był szef wywiadu Ekwadoru Michele Sensi-Contugi i jego żona Stephany Hollihan - takie informacje przekazały władze Ekwadoru. W wypadku zginęło pięciu obywateli USA - podał z kolei Departament Stanu.

Sensi-Contugi od 2024 r. był ministrem ekwadorskiego rządu i kierował Narodowym Centrum Wywiadu (CIES). Był bliskim współpracownikiem prezydenta tego kraju Daniela Noboi - zaznaczyła agencja AFP.
 

Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzą przedstawiciele kenijskiego Departamentu Badania Wypadków Lotniczych. W siedzibie operatora maszyny, firmy Lady Lori w Nairobi, trwa ustalanie narodowości ofiar.

Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego (KCAA) podał, że rozbity śmigłowiec był modelem EC-130-B4. Maszynę wyprodukowała europejska grupa Eurocopter, działająca obecnie pod nazwą Airbus Helicopters.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kenia katastrofa
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