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Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Dwie ofiary, dzieci wśród rannych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (05:38)

Dwie osoby zginęły, a kilkanaście jest rannych po zawaleniu się trzypiętrowego budynku w Nowym Jorku. Jak informują służby, wśród poszkodowanych są dzieci.

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Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Dwie ofiary, dzieci wśród rannych
Katastrofa budowlana w Nowym Jorku (fot. SARAH YENESEL) /PAP/EPA

Budynek z lat 30. XX-wieku zawalił się w centralnej części Brooklynu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 16.00 czasu lokalnego (22 w Polsce).

W bezpośrednim sąsiedztwie zawalonego budynku znajduje się plac budowy, na którym prowadzono prace ziemne. Na razie nie wiadomo, czy mogły one doprowadzić do katastrofy. 

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Jak podała nowojorska straż pożarna, cztery ranne osoby są w stanie krytycznym, 12 w stabilnym, a jeden strażak odniósł mniejsze obrażenia. Wiadomo, że wśród 17 poszkodowanych jest siedmioro dzieci - nie ujawniono szczegółowych informacji na temat ich stanu. 

Służby przeszukują miejsce katastrofy, starając się odnaleźć ludzi, którzy mogą być uwięzieni pod gruzami. Chodzi zarówno o mieszkańców budynku, jak i robotników z pobliskiej budowy.

Reuters cytuje nowojorską telewizję WABC-TV, z relacji której wynika, że wśród kilku osób wyciągniętych spod gruzów ponad 2 godziny po zawaleniu się budynku była kobieta w ciąży. 

Będzie to długotrwała akcja. Działania ratownicze po zawaleniu się budynku są niezwykle niebezpieczne. Każdy ruch jest precyzyjnie zaplanowany i ma kluczowe znaczenie dla losów poszkodowanych oraz bezpieczeństwa ratowników - podkreśla Lillian Bonsignore z nowojorskiej straży pożarnej. 
 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Nowy Jork

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