Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Dwie ofiary, dzieci wśród rannych

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Dwie osoby zginęły, a kilkanaście jest rannych po zawaleniu się trzypiętrowego budynku w Nowym Jorku. Jak informują służby, wśród poszkodowanych są dzieci.

Budynek z lat 30. XX-wieku zawalił się w centralnej części Brooklynu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 16.00 czasu lokalnego (22 w Polsce).

Katastrofa budowlana w Nowym Jorku (fot. SARAH YENESEL) / PAP/EPA

W bezpośrednim sąsiedztwie zawalonego budynku znajduje się plac budowy, na którym prowadzono prace ziemne. Na razie nie wiadomo, czy mogły one doprowadzić do katastrofy.

Jak podała nowojorska straż pożarna, cztery ranne osoby są w stanie krytycznym, 12 w stabilnym, a jeden strażak odniósł mniejsze obrażenia. Wiadomo, że wśród 17 poszkodowanych jest siedmioro dzieci - nie ujawniono szczegółowych informacji na temat ich stanu.

Służby na miejscu katastrofy w Nowym Jorku (fot. SARAH YENESEL) / PAP/EPA

Służby przeszukują miejsce katastrofy, starając się odnaleźć ludzi, którzy mogą być uwięzieni pod gruzami. Chodzi zarówno o mieszkańców budynku, jak i robotników z pobliskiej budowy.

Reuters cytuje nowojorską telewizję WABC-TV, z relacji której wynika, że wśród kilku osób wyciągniętych spod gruzów ponad 2 godziny po zawaleniu się budynku była kobieta w ciąży.

Będzie to długotrwała akcja. Działania ratownicze po zawaleniu się budynku są niezwykle niebezpieczne. Każdy ruch jest precyzyjnie zaplanowany i ma kluczowe znaczenie dla losów poszkodowanych oraz bezpieczeństwa ratowników - podkreśla Lillian Bonsignore z nowojorskiej straży pożarnej.



Katastrofa w Nowym Jorku (fot. SARAH YENESEL) / PAP/EPA