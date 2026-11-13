Katastrofa budowlana pod Nairobi. Nie żyje sześć osób

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Co najmniej sześć osób zginęło w katastrofie budowlanej w Syokimau na obrzeżach Nairobi, stolicy Kenii - podała telewizja Al-Dżazira. Runęła część będącego w budowie ośmiokondygnacyjnego budynku.

Do tragedii doszło w piątek przed południem w miejscowości Syokimau, leżącej w pobliżu kenijskiej stolicy. Ze wstępnego raportu służb ratunkowych wynika, że najpierw zapadł się strop ośmiokondygnacyjnego budynku, co doprowadziło do zawalenia części konstrukcji i uwięzienia pracowników pod gruzami.

Kenijski Czerwony Krzyż początkowo informował o uratowaniu trzech osób, wspominał też o jednym pracowniku uznanym za zaginionego. Późniejsze doniesienia mówiły o pięciu żywych osobach, które wyciągnięto spod gruzów. Wszystkich poszkodowanych przewieziono do szpitala.

Z ostatnich doniesień kenijskich mediów wynika, że w katastrofie budowlanej zginęło co najmniej sześć osób.

W akcji poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczyli zarówno strażacy, jak i wyspecjalizowane zespoły. „Każda sekunda ma znaczenie” - napisał w mediach społecznościowych Patrick Makau, parlamentarzysta reprezentujący okręg, gdzie doszło do tragedii.

W Kenii często dochodzi do katastrof budowlanych

Jak wynika z danych państwowego Kenijskiego Instytutu Badań i Analiz Polityki Publicznej, w kraju często dochodzi do katastrof budowlanych, a liczba takich zdarzeń rośnie.

W latach 2020-2025 w Kenii odnotowano od 5 do 14 zawaleń budynków rocznie. W bieżącym roku - od stycznia do połowy listopada - odnotowano 25 takich zdarzeń, w których zginęło 38 osób. To więcej niż w jakimkolwiek roku od 2020 - poprzednio najtragiczniejszy był 2022 r., kiedy zginęło 14 osób.

Główną przyczyną wypadków budowlanych są m.in. słaba jakość wykonania, materiały niskiej jakości, słaby nadzór i wadliwe projekty konstrukcyjne.