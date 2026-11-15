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Kary śmierci dla sprawców ataku na kościół

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 listopada (13:34)

Sąd w Jordanii skazał w niedzielę na karę śmierci przez powieszenie trzech mężczyzn uznanych za winnych ataku na greckokatolicki kościół w prowincji Karak na zachodzie kraju. W przeprowadzonym 23 października zamachu zginęło dziewięć osób.

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Kary śmierci dla sprawców ataku na kościół
Wydano wyrok po ataku na kościół, fot. ABACA /PAP

W komunikacie podano, że trzej mężczyźni zostali uznani za winnych „czynów terrorystycznych, które doprowadziły do śmierci”, „posiadania broni i amunicji w celu popełnienia zamachów” oraz „spisku terrorystycznego i propagowania idei grupy terrorystycznej”. 

Wyrok może jeszcze zostać zaskarżony do Sądu Kasacyjnego.

23 października trzej uzbrojeni mężczyźni wtargnęli na teren greckokatolickiego kościoła w miejscowości Hamud, a następnie otworzyli ogień do uczestników nabożeństwa żałobnego

Zginęło dziewięć osób, a 25 zostało rannych. Trzech podejrzanych zatrzymano trzy dni później w opuszczonym domu w prowincji Karak.

Król Abdullah II potępił atak terrorystyczny i zapowiedział, że sprawcy zostaną poddani „najsurowszym karom”.

Przez dziesięciolecia licząca obecnie ok. 375 tys. mieszkańców prowincja Karak uchodziła za wzór współistnienia klanów chrześcijańskich i muzułmańskich. Chrześcijanie stanowią 30 proc. jej ludności, natomiast w całej liczącej 11 mln mieszkańców Jordanii ich odsetek wynosi ok. 3 proc.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: kara śmierci Jordania

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