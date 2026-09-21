Karol Nawrocki w USA o relacjach z Trumpem. „To dzięki państwa pracy”

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„Jesteście w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej na amerykańskiej ziemi” - powiedział w niedzielę prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do przedstawicieli Polonii w Nowym Jorku.

Prezydent Polski Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką od piątku przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę wręczył odznaczenia zasłużonym dla kraju przedstawicielom m.in. duchowieństwa, nauczycielom oraz osobom promującym sport i inicjatywy edukacyjne.

Nawrocki: Jesteśmy Polakami poza granicami

Zwracając się do przedstawicieli Polonii w Nowym Jorku, prezydent przypomniał, że także dzięki nim możliwe są strategiczne, partnerskie relacje z USA.

Naród ma tę cechę, że nie dotyczą go ani ograniczenia przestrzenne, ani ograniczenia czasowe. Nosząc Polskę w sercu, jesteśmy Polakami poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Naród, jak rodzina, trwa nawet mimo śmierci, bo narodzą się nowi, wychowywani są nowi. I ta siła narodu, siła narodowej wspólnoty, zawsze tak mocno wybrzmiewa w Stanach Zjednoczonych - mówił prezydent Nawrocki.

Karol Nawrocki w miejscu zamachów z 11 września. Rusza maraton nie tylko dyplomatyczny Prezydent Karol Nawrocki w sobotę w Nowym Jorku złożył hołd zamordowanym w atakach z 11 września; złożył też wieńce pod Drzewem Przetrwania. Towarzyszyła mu pierwsza dama Marta Nawrocka.

Jak podkreślił - zwracając się podczas spotkania w Nowym Jorku do przedstawicieli Polonii - „w każdym z was bije polskie serce i jest głębokie przywiązanie do polskich wartości”. Państwo jesteście w istocie, i sami odznaczeni, i ci którzy są na tej sali, ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej tutaj na amerykańskiej ziemi - powiedział prezydent.

To dzięki takim ludziom jak państwo, odznaczeni, relacje polsko-amerykańskie, te na najwyższym szczeblu, które znajdują swoje odbicie w bezpośredniej relacji dwóch prezydentów, przywódcy Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i mojej, to dzięki państwa pracy, życiu i wielkich sukcesach w Stanach Zjednoczonych, te strategiczne, partnerskie relacje są możliwe - zaznaczył Nawrocki.

Plan wizyty Karola Nawrockiego w USA

Wcześniej w niedzielę polska para prezydencka wzięła udział w mszy św. w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku.

W poniedziałek przed południem prezydent Nawrocki będzie uczestniczył w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego. Po południu zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Prezydent Polski w poniedziałek spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem. Wieczorem zaplanowano uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta RP.

Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek po południu spotka się z członkami grupy NAROWERZE.US. Zaplanowano wspólny przejazd rowerowy.