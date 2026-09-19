Karol Nawrocki w miejscu zamachów z 11 września. Rusza maraton nie tylko dyplomatyczny

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Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złożyli w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Prezydent złożył też wieńce pod Drzewem Przetrwania. Co jeszcze ma w planie podczas pobytu w USA?

ezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka po złożeniu wieńca przy Drzewie Przetrwania w Nowym Jorku, 19 września 2026; fot. Radek Pietruszka

ezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka po złożeniu wieńca przy Drzewie Przetrwania w Nowym Jorku, 19 września 2026; fot. Radek Pietruszka / PAP

Wizyta pary prezydenckiej w Strefie Zero była pierwszym punktem wizyty Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W tym roku minęło 25 lat od kiedy - 11 września 2001 roku - 19 członków Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie.

3051 dzieci straciło rodzica. Te liczby związane z atakiem 11 września porażają Liczba dzieci, które straciły rodzica: 3051. Stosunek zmarłych mężczyzn do kobiet: 3:1. Łączna liczba ofiar: 2977. Liczba krajów, z których pochodziły: 90. Liczba zamachowców: 19. Liczba ton gruzu usuniętych z miejsca zamachu: 1,8 miliona. To tylko…

Dwa uderzyły w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. Był to najbardziej śmiercionośny zamach terrorystyczny w historii USA.

Po zamachach NATO po raz pierwszy uruchomiło art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Siły amerykańskie i ich sojusznicy szybko pozbawiły talibów władzy w Afganistanie. Do końca 2001 r utracili oni kontrolę nad głównymi miastami i częściowo wycofali się m.in. do Pakistanu. Przez następne dwie dekady prowadzili rebelię przeciwko wspieranemu przez Zachód rządowi w Kabulu.

Grusza Callery'ego przetrwała ataki

Drzewo Przetrwania, grusza Callery'ego, przetrwała ataki terrorystyczne z 11 września na World Trade Center. Poważnie uszkodzonym drzewem z wyrwanymi korzeniami, spalonymi i połamanymi gałęziami zajął się nowojorski Departament Parków i Rekreacji. Udało się je uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.

Fot. Radek Pietruszka / PAP

Grusza Callery'ego stanowi symbol odporności, przetrwania i odrodzenia. Zgodnie z tradycją sadzonki z niej przekazuje się co roku trzem społecznościom, które doświadczyły różnych tragedii w ostatnich latach, m.in. po zamachach w Bostonie, Las Vegas, Madrycie, a także huraganów, które nawiedziły dzielnicę Queens oraz Portoryko.

Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach-wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki, nazywane „zwierciadłem nieobecności”. Zlokalizowane są w miejscu, gdzie stały obydwa zburzone przez terrorystów w wyniku uderzenia samolotami gmachy.

Fot. Radek Pietruszka / PAP

Co jeszcze jest w planie wizyty?

W niedzielę Karol Nawrocki wraz z małżonką wezmą udział we mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki; po południu planowane jest spotkanie z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.

W poniedziałek przed południem Karol Nawrocki weźmie udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego, a potem spotka się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Prezydent w poniedziałek spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem.

Wieczorem zaplanowano uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP. Pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek po południu spotka się z członkami grupy NAROWERZE.US. Zaplanowano wspólny przejazd rowerowy.

We wtorek rano prezydent weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa; potem będzie uczestniczył w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Przed południem zaplanowano wypowiedź Nawrockiego dla przedstawicieli polskich mediów.

Tego dnia prezydent spotka się jeszcze z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Burundi Evaristem Ndayishimiyem. We wtorek wieczorem zaplanowano udział Karola Nawrockiego i jego małżonki w recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump.

W środę po południu prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.