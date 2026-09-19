Karol Nawrocki w miejscu zamachów z 11 września. Rusza maraton nie tylko dyplomatyczny

Wizyta pary prezydenckiej w Strefie Zero była pierwszym punktem wizyty Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
W tym roku minęło 25 lat od kiedy - 11 września 2001 roku - 19 członków Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie.
Dwa uderzyły w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. Był to najbardziej śmiercionośny zamach terrorystyczny w historii USA.
Po zamachach NATO po raz pierwszy uruchomiło art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Siły amerykańskie i ich sojusznicy szybko pozbawiły talibów władzy w Afganistanie. Do końca 2001 r utracili oni kontrolę nad głównymi miastami i częściowo wycofali się m.in. do Pakistanu. Przez następne dwie dekady prowadzili rebelię przeciwko wspieranemu przez Zachód rządowi w Kabulu.
Grusza Callery'ego przetrwała ataki
Drzewo Przetrwania, grusza Callery'ego, przetrwała ataki terrorystyczne z 11 września na World Trade Center. Poważnie uszkodzonym drzewem z wyrwanymi korzeniami, spalonymi i połamanymi gałęziami zajął się nowojorski Departament Parków i Rekreacji. Udało się je uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.
Grusza Callery'ego stanowi symbol odporności, przetrwania i odrodzenia. Zgodnie z tradycją sadzonki z niej przekazuje się co roku trzem społecznościom, które doświadczyły różnych tragedii w ostatnich latach, m.in. po zamachach w Bostonie, Las Vegas, Madrycie, a także huraganów, które nawiedziły dzielnicę Queens oraz Portoryko.
Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach-wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki, nazywane „zwierciadłem nieobecności”. Zlokalizowane są w miejscu, gdzie stały obydwa zburzone przez terrorystów w wyniku uderzenia samolotami gmachy.
Co jeszcze jest w planie wizyty?
W niedzielę Karol Nawrocki wraz z małżonką wezmą udział we mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki; po południu planowane jest spotkanie z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.
W poniedziałek przed południem Karol Nawrocki weźmie udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego, a potem spotka się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Prezydent w poniedziałek spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem.
Wieczorem zaplanowano uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP. Pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek po południu spotka się z członkami grupy NAROWERZE.US. Zaplanowano wspólny przejazd rowerowy.
We wtorek rano prezydent weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa; potem będzie uczestniczył w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Przed południem zaplanowano wypowiedź Nawrockiego dla przedstawicieli polskich mediów.
Tego dnia prezydent spotka się jeszcze z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Burundi Evaristem Ndayishimiyem. We wtorek wieczorem zaplanowano udział Karola Nawrockiego i jego małżonki w recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump.
W środę po południu prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.