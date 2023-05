14:31

Para królewska zmierza do Pałacu Buckingham. Pochodząca z 1762 r. złota kareta, którą podróżują, była używana we wszystkich koronacjach od prawie 200 lat, ale Karol i Kamilla zdecydowali się nią jechać tylko w drodze powrotnej, zaś do Opactwa Westminsterskiego udali się najnowszą z istniejących, która jest znacznie wygodniejsza.

Parada wraca tą samą drogą, ale jest znacznie liczniejsza, bo za złotą karetą jadą w innych karetach lub samochodach pozostali członkowie rodziny królewskiej, zaś przed nimi i za nimi idzie około 5000 żołnierzy.

14:25

Gratulacje nowemu królowi złożył m.in. Joe Biden. "Gratulacje dla króla Karola III i królowej Kamili z okazji ich koronacji. Trwała przyjaźń między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią jest źródłem siły dla obu naszych narodów. Jestem dumny, że razem z Pierwszą Damą reprezentuje Stany Zjednoczone podczas tej historycznej okazji" - napisał na Twitterze przywódca USA.