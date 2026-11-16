Karmicielka machiny wojennej. Najbogatsza kobieta w Rosji została objęta sankcjami

Założycielka Wildberries na liście sankcyjnej
Unia Europejska przyjęła sankcje wobec ponad stu osób i podmiotów, w tym założycielki Wildberries i szefowej RWB, Tatiany Kim - poinformował francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot po przybyciu na posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych UE.
Dodał również, że restrykcje zostały nałożone na Petersburski Terminal Naftowy.
Aktywa Tatiany Kim w Unii Europejskiej zostaną zamrożone, a ona sama może otrzymać zakaz wjazdu na terytorium państw członkowskich wspólnoty.
Władze w Kijowie twierdzą, że Wildberries zajmuje się dostawami objętych sankcjami komponentów do dronów, sprzętu nawigacyjnego i innego wyposażenia wykorzystywanego przez rosyjskie wojsko w atakowanej już kolejny rok Ukrainie. Rosja temu zaprzecza.
Założycielka rosyjskiego giganta
Tatiana urodziła się w 1975 roku w rodzinie, która przynależała do społeczności Koryo-saram, czyli etnicznych Koreańczyków zamieszkujących tereny dawnego ZSRR. Założyła Wildberries w 2004 roku, przekształcając niewielki sklep internetowy z odzieżą w jedną z największych platform e-commerce w Rosji.
Latem tego roku Ukraina przeprowadziła szereg ataków dronowych na magazyny Wildberries. Według wyliczeń magazynu „Forbes” majątek Tatiany Kim skurczył się z tego powodu o 39 proc. - z 8,1 mld dolarów w lutym do około 5 mld dolarów latem 2026 roku. Mimo straty 3,1 mld dolarów utrzymała ona pozycję najbogatszej kobiety w Federacji Rosyjskiej. Do Tatiany Kim należy również m.in. najwyższy budynek w Moskwie.
UE zatwierdziła przekazanie Ukrainie blisko 8 mld euro, ale jest warunek
Szefowie MSZ państw unijnych zatwierdzili dziś również w Brukseli decyzję umożliwiającą przekazanie Ukrainie blisko 8 mld euro w ramach unijnego instrumentu pomocy dla tego kraju. To największa jednorazowa wypłata unijnych środków dla Kijowa.
Około 5 mld euro będzie pochodzić z zasobów zapewnionych w ramach pożyczki dla Ukrainy na 2026 rok. Wypłata nastąpi po zrealizowaniu przez Ukrainę ponad 20 etapów reform, obejmujących m.in. wymiar sprawiedliwości, walkę z korupcją i praniem pieniędzy, rynki finansowe, zarządzanie majątkiem publicznym, kapitał ludzki oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Reformy dotyczą także decentralizacji i polityki regionalnej, energetyki, sektora rolno-spożywczego, transformacji cyfrowej oraz ochrony środowiska.