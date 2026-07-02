RMF24

Ponad 4 miliardy euro kary od Komisji Europejskiej dla koncernu Google utrzymane w mocy – zdecydował w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. KE ukarała w 2018 r. amerykańskiego giganta za wykorzystywanie systemu operacyjnego Android na smartfony do blokowania konkurencji. To najwyższa w historii kara, jaką kiedykolwiek UE nałożyła w postępowaniach antymonopolowych.

„Potwierdzenie sankcji nałożonej za nadużycie pozycji dominującej”

Google nadużywał swojej dominującej roli, uniemożliwiając konkurencyjnym wyszukiwarkom internetowym działanie na urządzeniach mobilnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Android – to wniosek Komisji Europejskiej, z którym w czwartek zgodził się TSUE.

Gdy KE nakładała karę osiem lat temu, 80 proc. urządzeń mobilnych używało Androida. Komisja szacowała, że Google zarabiał 95 miliardów euro rocznie na wyszukiwaniu. Kara została nałożona w 2018 r. w wysokości 4,34 mld euro, ale sąd pierwszej instancji w 2022 r. zmniejszył ją do 4,1 mld euro.

Odwołanie od wyroku Sądu, wniesione przez Google i jej spółkę dominującą Alphabet, zostało oddalone, co stanowi potwierdzenie sankcji nałożonej za nadużycie pozycji dominującej, zajmowanej przez wyszukiwarkę Google Search w kontekście systemu operacyjnego Android – orzekł w czwartek TSUE.

Na czym polegały działania koncernu?

Google nakładał na producentów urządzeń mobilnych wymóg preinstalowania aplikacji wyszukiwarki Google i przeglądarki internetowej (Chrome) jako warunek uzyskania licencji na możliwość korzystania na urządzeniu z oficjalnego sklepu z oprogramowaniem Google (Play Store). Ponadto korporacja płaciła niektórym dużym producentom i operatorom sieci komórkowych za to, że preinstalowali na swoich urządzeniach wyłącznie aplikacje tego koncernu.

Kara z 2018 r. pozostaje najwyższą, jaką kiedykolwiek UE nałożyła w postępowaniach antymonopolowych.