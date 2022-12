Na pokładzie Oriona były na razie tylko trzy manekiny, ale i tak ustanowił on rekord oddalenia od Ziemi statku przystosowanego do lotów załogowych. Poprzedni, ustanowiony przez załogę Apollo 13 był o ok. 35 tys. km mniejszy.

Misja Apollo 13 miała wyjątkowo dramatyczny przebieg. Z powodu grożącej katastrofą usterki technicznej statku, astronauci musieli zrezygnować z lądowania na Księżycu i udać się na Ziemię.

Celem programu Artemis są tym razem nie tylko lądowania na Księżycu, ale budowa tam stałej bazy, która ma w przyszłości posłużyć do lotu na Marsa.

Pierwszy lot załogowy, ale jeszcze bez lądowania, ma nastąpić w roku 2024. Lądowanie na Księżycu spodziewane jest kilka lat później a lot na Marsa prawdopodobnie za 10-15 lat.