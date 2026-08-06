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Kapibary odwiedziły parlament w Brazylii. Nagranie hitem sieci

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 sierpnia (06:38)

W siedzibie parlamentu stanu Mato Grosso w środkowej Brazylii doszło do niecodziennej sytuacji. Tuż przed rozpoczęciem obrad, przez główne drzwi budynku weszły... dwie kapibary. Największe gryzonie świata spokojnie zwiedziły recepcję, wzbudzając zainteresowanie zarówno wśród pracowników, jak i parlamentarzystów.

Kapibary odwiedziły parlament w Brazylii. Nagranie hitem sieci
Fot. JuliusKielaitis /Shutterstock

Gdy posłowie przygotowywali się do obrad, w siedzibie parlamentu stanu Mato Grosso w środkowej Brazylii pojawili się niespodziewani goście. 

Dwie kapibary weszły przez główne drzwi i spokojnie zwiedziły recepcję – podała w środę agencja AP.

Niecodzienną wizytę kapibar zarejestrowała jedna z pracownic parlamentu, Nayara Bueno. Nagranie szybko obiegło media, a sama Bueno przyznała, że takie sytuacje nie są już dla nich zaskoczeniem.

Pojawiają się tu dość często, więc przyzwyczailiśmy się do ich widoku – powiedziała.

 

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Siedziba parlamentu Mato Grosso znajduje się w pobliżu dużego parku, co sprzyja częstym odwiedzinom tych sympatycznych zwierząt. 

W styczniu lokalne media informowały o grupie kapibar, które ochładzały się w fontannie na terenie obiektu.

 

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Kapibary – spokojni sąsiedzi z parku

Kapibary, największe gryzonie świata, słyną ze swojej łagodnej i towarzyskiej natury. Te południowoamerykańskie zwierzęta wodno-lądowe najczęściej zamieszkują okolice rzek, jezior i bagien. 

Dorosłe osobniki mogą ważyć nawet do 70 kilogramów, a ich obecność w miejskich parkach czy na terenach zielonych nie jest niczym niezwykłym.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: kapibary

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