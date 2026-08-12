Kancelaria Magyara uderza w Orbana. Podejrzane umowy na miliony euro

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Kancelaria premiera Węgier Petera Magyara złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Viktora Orbana. Chodzi o gigantyczne kwoty wydane na obsługę jego mediów społecznościowych. W tle są umowy bez przetargu, podejrzenia o nadużycie władzy i przekroczenie uprawnień służbowych.

Jak poinformowała agencja MTI, kancelaria obecnego premiera Petera Magyara skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Viktora Orbana. Sprawa dotyczy umów zawieranych przez gabinet byłego premiera na obsługę jego profili w mediach społecznościowych. Wartość kontraktów to aż 4 miliardy forintów, czyli około 11 milionów euro. Wszystkie umowy podpisano bez przetargu z firmą należącą do Fanny Kaminski, doradczyni prasowej Orbana.

Wzrost wynagrodzenia bez wzrostu usług

Pierwsza umowa została podpisana w 2022 roku. Początkowo miesięczne wynagrodzenie firmy Kaminski wynosiło 63,68 mln forintów (ok. 175 tys. euro). Obejmowało usługi takie jak fotografia, produkcja krótkich materiałów wideo i raporty z monitoringu mediów. W ciągu czterech lat umowę aneksowano aż czterokrotnie, za każdym razem podnosząc stawkę. Ostatni aneks z września 2025 roku zwiększył miesięczne wynagrodzenie do 86,487 mln forintów, mimo że zakres usług nie uległ zmianie.

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W sumie przez 44 miesiące firma Kaminski otrzymała ponad 4,2 miliarda forintów z publicznych pieniędzy.

Raporty, zdjęcia i 15-sekundowe wideo

Z dokumentów wynika, że w praktyce za ogromne sumy firma dostarczała głównie zdjęcia, krótkie nagrania wideo (średnio 15 sekund każde) oraz kilkustronicowe raporty. W jednym z miesięcy, za ponad 63 mln forintów, przygotowano zaledwie 21 minut materiału filmowego i 411 zdjęć.

Według kancelarii premiera Magyara koszty usług były co najmniej trzykrotnie zawyżone w porównaniu do standardów międzynarodowych.

Ominięcie przetargów

Umowy wyłączono spod procedur zamówień publicznych, pod pretekstem, że premier jest osobą objętą ochroną. Jednak – jak podkreśla kancelaria Magyara – część materiałów z 2026 roku bardziej przypominała treści kampanii wyborczej niż relacje z pracy byłego szefa rządu.