Kanapka jak dzieło sztuki. Czym jest smørrebrød?

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3 listopada obchodzimy Dzień Kanapki - przekąski, która wydaje się zwyczajna i prosta. Na pewno jednak nie w Danii. Tamtejsze smørrebrød to nie zwykły posiłek, lecz kulinarna wizytówka, o której śmiało można powiedzieć - mistrzostwo prostoty i fantazji na jednym talerzu.

Od posiłku rolnika do restauracyjnej gwiazdy

Historia smørrebrød sięga czasów, gdy żytnie pieczywo było podstawą diety duńskich rolników. Początkowo proste, idealne do zabrania na codzienny obiad w polu, z czasem zaczęło ewoluować za sprawą mieszkańców rozwijających się miast. XIX wiek to prawdziwy rozkwit: kromki żytniego chleba zaczęły pojawiać się na stołach robotników, a potem także i w wykwintnych kopenhaskich restauracjach. Efekt? Kanapka, która stała się dumą duńskiej kuchni i inspiracją dla kucharzy na całym świecie.

Rugbrød - fundament smaku

Nieodłącznym elementem smørrebrød jest ciemny, lekko kwaskowaty chleb żytni, czyli rugbrød. To właśnie ten rodzaj pieczywa, często na naturalnym zakwasie, stanowi idealną bazę dla przeróżnych dodatków - od wędzonych ryb i krewetek, przez pasztety, aż po sery czy pieczoną wołowinę.

Duńczycy przywiązują ogromną wagę do harmonii smaków, tekstur i kolorów. Kanapka musi więc nie tylko smakować, ale i wyglądać jak dzieło sztuki - z warstwami świeżych ziół, sosów czy marynowanych warzyw.

Najsłynniejsze kompozycje smakowe

Wśród duńskich klasyków prym wiedzie Sol over Gudhjem - „Słońce nad Gudhjem”. To tradycyjna kompozycja z wędzonym śledziem, szczypiorkiem, cebulą i surowym żółtkiem, inspirowana malowniczym Bornholmem.

Inna rozpoznawalna propozycja to dyrlægens natmad, czyli „nocna przekąska weterynarza”: żytnie pieczywo z pasztetem, galaretą i krążkami cebuli. Jeśli krewetki są Twoim przysmakiem, smørrebrød z owocami morza, jajkiem i koperkiem też Cię nie zawiedzie.

Celebracja każdego kęsa

Duńska kanapka to nie fast food. Smørrebrød je się przeważnie na siedząco, nożem i widelcem, celebrując każdy smakowy niuans. W restauracjach każda wersja ma swoją nazwę, a sposób podania potrafi zachwycić nawet najbardziej wymagających smakoszy. Dziś szefowie kuchni eksperymentują, wplatając nietuzinkowe smaki, ale zawsze dbają o jedno: jakość podstawowych składników i harmonię kompozycji.

900 zł za kilka kęsów. To najdroższa kanapka na świecie Kanapka – potrawa, która wydaje się być symbolem prostoty i codzienności. Dla wielu z nas to szybka przekąska, która poprawia humor w biegu. Okazuje się jednak, że na świecie można znaleźć kanapki, które swoją ceną przyprawiają o zawrót głowy nawet…



