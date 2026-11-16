Kanada grozi USA zwrotem ku Chinom? „Jest akcja, jest reakcja”

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Kanada może już wkrótce rozpocząć rozmowy z największymi światowymi producentami samochodów z Chin, Europy i Japonii, jeśli negocjacje z USA nie doprowadzą do utrzymania dotychczasowej integracji północnoamerykańskiego rynku motoryzacyjnego. Premier Mark Carney podczas poniedziałkowego wystąpienia wyraźnie zaznaczył, że Ottawa nie zamierza czekać bezczynnie na decyzje Waszyngtonu i jest gotowa na nowe otwarcie w relacjach handlowych.

Zapytany o możliwą współpracę z chińskimi producentami i jej wpływ na negocjacje z USA, premier Carney odpowiedział jednoznacznie: „to nie jest nacisk; jest akcja, jest reakcja”. Szef kanadyjskiego rządu podkreślił, że jeśli kanadyjscy pracownicy nie będą mogli funkcjonować „w kontekście północnoamerykańskim”, to „pojawiają się inne możliwości”, a „Kanada idzie i tak do przodu”.

W ocenie Carneya, kanadyjski sektor motoryzacyjny należy do światowej czołówki.

Mamy najlepszych pracowników w sektorze motoryzacyjnym na świecie i chcemy, żeby pracowali, w pełni możliwości, na zintegrowanym rynku północnoamerykańskim. Ten rynek stał się mniej zintegrowany ze względu na działania handlowe USA – powiedział premier podczas wizyty w Kambodży.

Nowe porozumienia handlowe i otwarcie na chińskie auta

Choć Carney podkreślił, że negocjacje z USA pozostają priorytetem, nie wykluczył nawiązania współpracy z producentami z Europy, Chin czy Japonii. Sygnały o możliwym zacieśnieniu relacji z Chinami pojawiły się już podczas jego wizyty w Azji. Po szczycie Frankofonii w Phnom Penh premier udał się do Chin, gdzie podczas szczytu APEC w Shenzen zaplanowano spotkanie z prezydentem Xi Jinpingiem. Według doniesień, jednym z głównych tematów rozmów ma być właśnie chiński sektor motoryzacyjny.

W styczniu bieżącego roku, podczas wizyty Carneya w Chinach, Pekin i Ottawa zawarły wstępne porozumienie znoszące bariery handlowe. Wśród ustaleń znalazła się m.in. obniżka ceł na kanadyjskie produkty rolne oraz otwarcie Kanady na import chińskich samochodów elektrycznych.

Porozumienie pozwala na roczny import 49 tysięcy chińskich aut elektrycznych, z czego połowa to pojazdy w cenie poniżej 35 tysięcy dolarów kanadyjskich. Preferencyjna taryfa celna na te samochody wynosi obecnie 6,1 proc.

Według danych kanadyjskiego MSZ, od początku marca do kraju sprowadzono już 16,2 tysiąca chińskich samochodów.

Co z bezpieczeństwem danych?

Wraz z otwarciem na chińskie samochody pojawiły się jednak obawy dotyczące bezpieczeństwa danych gromadzonych przez systemy elektroniczne w tych pojazdach. W marcu tego roku kanadyjskie ministerstwo bezpieczeństwa publicznego zaleciło ostrożność przy korzystaniu z chińskich aut, przypominając, że firmy działające w Kanadzie muszą przestrzegać krajowych przepisów dotyczących ochrony danych. Producenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania pojazdów na terenie Kanady.

W notatce ministerstwa podkreślono również, że w niektórych krajach – w tym w Chinach – producenci mogą być zobowiązani przez władze do przekazania zgromadzonych danych rządowi lub policji.

Od styczniowej wizyty Carneya w Chinach i zapowiedzi „nowego partnerstwa” kanadyjski eksport do Państwa Środka wzrósł w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku aż o 40 procent. W tym samym czasie import z Chin do Kanady utrzymał się na podobnym poziomie.

W ostatnich tygodniach Ottawa i Pekin ogłosiły przedłużenie styczniowego porozumienia handlowego o kolejne dwa lata, do końca 2028 roku.