Kanada coraz bliżej Unii Europejskiej. KE naciska na Polskę w sprawie CETA

RMF24

Komisja Europejska naciska na Polskę i inne kraje Unii na ratyfikację umowy handlowej z Kanadą CETA. Umowa jest tymczasowo stosowana od 2017 roku, ale do dziś nie została ratyfikowana przez wszystkie państwa UE. Wciąż brakuje zgody dziesięciu krajów, wśród nich Polski. Sytuacja jest paradoksalna. KE zapowiada bowiem wielkie zbliżenie z Kanadą – Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie status pierwszego „członka stowarzyszonego” Unii – a jednocześnie dziesięć państw nie ratyfikowało jeszcze podstawowej umowy handlowej z tym krajem.

Zdecydowanie zachęcamy państwa członkowskie do kontynuowania i zakończenia ich wewnętrznych procedur – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Gilles Olof. 10 państw, w tym Polska, wciąż nie ratyfikowało CETA – umowy handlowej z Kanadą, choć jest ona tymczasowo stosowana od 2017 roku. Głównym problemem po stronie Warszawy była kwestia ochrony inwestycji i mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Polska podnosiła także kwestie regulacji dotyczących żywności, w tym przede wszystkim obecności GMO.

Trumpowi nie podoba się kanadyjsko-unijny mariaż. Grozi „bardzo ciężkimi cłami” Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział możliwość nałożenia „bardzo ciężkich ceł” na Unię Europejską, jeśli ta zdecyduje się przyjąć Kanadę jako członka stowarzyszonego. Słowa amerykańskiego przywódcy padły w odpowiedzi na…

Komisja podkreśla, że pełne wejście CETA w życie pozostaje jej priorytetem. Argumentuje, że umowa jest tymczasowo stosowana już od dziewięciu lat, a w tym czasie handel towarami między UE a Kanadą wzrósł o ponad 75 procent, a handel usługami o 97 procent. Także Polska od czasu wejścia w życie CETA ma nadwyżkę w handlu z Kanadą. KE mówi o przejściu „od CETA do sojuszu przyszłości” i stworzeniu przestrzeni wspólnego dobrobytu oraz bezpieczeństwa gospodarczego.

Szefowa KE mówiła w swoim orędziu o stanie Unii o statusie „członka stowarzyszonego”. Na razie jednak nie wiadomo, jak dokładnie taki status miałby wyglądać. Komisja chce dopiero wspólnie z państwami członkowskimi i Kanadą nadać tej propozycji konkretny kształt, bo Traktaty UE nie przewidują statusu członka stowarzyszonego. W dodatku kwestia ta nie była wcześniej konsultowana z państwami członkowskimi, które ostatecznie będą musiały zdecydować, jak odpowiedzieć na propozycję Komisji. Pierwszą okazją do rozmów ma być szczyt UE–Kanada pod koniec października.