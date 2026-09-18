Kanada coraz bliżej Unii Europejskiej. KE naciska na Polskę w sprawie CETA

Zdecydowanie zachęcamy państwa członkowskie do kontynuowania i zakończenia ich wewnętrznych procedur – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Gilles Olof. 10 państw, w tym Polska, wciąż nie ratyfikowało CETA – umowy handlowej z Kanadą, choć jest ona tymczasowo stosowana od 2017 roku. Głównym problemem po stronie Warszawy była kwestia ochrony inwestycji i mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Polska podnosiła także kwestie regulacji dotyczących żywności, w tym przede wszystkim obecności GMO.
Komisja podkreśla, że pełne wejście CETA w życie pozostaje jej priorytetem. Argumentuje, że umowa jest tymczasowo stosowana już od dziewięciu lat, a w tym czasie handel towarami między UE a Kanadą wzrósł o ponad 75 procent, a handel usługami o 97 procent. Także Polska od czasu wejścia w życie CETA ma nadwyżkę w handlu z Kanadą. KE mówi o przejściu „od CETA do sojuszu przyszłości” i stworzeniu przestrzeni wspólnego dobrobytu oraz bezpieczeństwa gospodarczego.
Szefowa KE mówiła w swoim orędziu o stanie Unii o statusie „członka stowarzyszonego”. Na razie jednak nie wiadomo, jak dokładnie taki status miałby wyglądać. Komisja chce dopiero wspólnie z państwami członkowskimi i Kanadą nadać tej propozycji konkretny kształt, bo Traktaty UE nie przewidują statusu członka stowarzyszonego. W dodatku kwestia ta nie była wcześniej konsultowana z państwami członkowskimi, które ostatecznie będą musiały zdecydować, jak odpowiedzieć na propozycję Komisji. Pierwszą okazją do rozmów ma być szczyt UE–Kanada pod koniec października.