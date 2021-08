Pożar Caldor, który wybuchł w weekend w północnej Kalifornii i w ciągu jednego dnia potroił swoje rozmiary, zmusił tysiące ludzi do ewakuacji. Niemal zrównał z ziemią miasteczko Grizzly Flats - podała w środę CNN.

Przez pożar tysiące ludzi musiało zostać ewakuowanych / PETER DaSILVA / PAP/EPA

Według kalifornijskiego Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej (Cal Fire) Caldor, płonący w hrabstwie El Dorado, zwęglił ponad 12 100 hektarów.

"Gubernator Gavin Newsom z powodu pożaru ogłosił we wtorek stan wyjątkowy dla hrabstwa El Dorado. Zdewastował on społeczność Grizzly Flats, położonego ok. 100 km na wschód od Sacramento" - podkreśliła CNN.