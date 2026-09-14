„Już samo życie w tym kraju męczy”. Porażające wyniki sondażu

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Amerykanie coraz bardziej zmęczeni życiem. Ponad 7 na 10 dorosłych odczuwało ostatnio silne zmęczenie lub wyczerpanie, a co szósty doświadczał go przez większość dni lub codziennie - wynika z badania Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Zmęczenie najczęstszą chorobą

Według raportu Narodowego Centrum Statystyk Zdrowotnych (NCHS) CDC 71,5 proc. dorosłych odczuwało zmęczenie przez co najmniej kilka dni w ciągu poprzednich trzech miesięcy. Częste zmęczenie deklarowało 19,5 proc. osób w wieku 18-34 lata, wobec 12,9 proc. w grupie powyżej 65 lat. Wśród kobiet odsetek ten wynosił 20 proc., a wśród mężczyzn 13 proc.

Widoczne są także różnice regionalne. Częste wyczerpanie zgłaszało 17,7 proc. mieszkańców Południa i 17,5 proc. Środkowego Zachodu, wobec 15,6 proc. na Zachodzie i 14,5 proc. na Północnym Wschodzie.

Zmęczenie jest jednym z najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych podczas wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w USA – podkreśliła główna autorka raportu, socjolożka Natalie A.E. Young. Jak dodała, problem nie sprowadza się do samego zmęczenia: dotknięte nim osoby częściej napotykają ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu.

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Do czego prowadzi zmęczenie?

Badanie wykazało, że osoby często wyczerpane ponad trzykrotnie częściej miały objawy depresji i około dwukrotnie częściej zgłaszały problemy poznawcze lub symptomy lękowe. Zmęczenie może również ograniczać aktywność społeczną i zawodową. Najczęściej zmęczenie dotyka kobiety i młodych dorosłych.

NBC News zwraca uwagę, że samo badanie CDC nie ustalało przyczyn tego zjawiska. Eksperci wskazują jednak m.in. na stres, przeciążenie obowiązkami, brak snu, niewłaściwą dietę, małą aktywność fizyczną i nadmierne korzystanie z ekranów, a także depresję i lęk.

Przyczyną mogą być również choroby serca, bezdech senny, anemia czy zaburzenia tarczycy. U kobiet znaczenie mogą mieć ponadto wahania hormonalne oraz większe obciążenie obowiązkami domowymi i zawodowymi.

Ekspertka: Życie w tym kraju...

Już samo życie w tym kraju sprawia, że każdy z nas w pewnym momencie odczuwa zmęczenie – powiedziała NBC News kardiolożka Alana A. Lewis z Northwestern Medicine.

Jak zaznaczyła, trzy główne źródła wyczerpania to zdrowie psychiczne, styl życia i stan zdrowia fizycznego.