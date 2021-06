Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział podczas konferencji GLOBSEC w Bratysławie, że jest przekonany, iż spór dotyczący kopalni Turów nie położy się cieniem na relacjach polsko-czeskich. Jutro w Pradze rozpoczną się negocjacje dotyczące kopalni.

Kopalnia Turów, widok z drona / Aleksander Koźmiński / PAP

Spór dotyczący konsekwencji pracy kopalni Turów nie położy się cieniem na stabilnych, dobrych, wzajemnie korzystnych relacjach polsko-czeskich - powiedział szef MSZ. Dodał, że podczas negocjacji oba kraje będą bronić swoich interesów.



W poczuciu wzajemnego zrozumienia, będą bronić swoich interesów w sposób profesjonalny, kompleksowy, nie najłatwiejszy dla obu stron - zaznaczył Rau. Minister podkreślił także, że Polska i Czechy wiedzą, że rokowania muszą zakończyć się sukcesem. Siadamy do stołu w takim przekonaniu, że dobrze rozumiemy interes własny i musi dojść do kompromisu - powiedział.

TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia

Pod koniec lutego rząd Czech wniósł do TSUE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli nakazu wstrzymania wydobycia.

Czeski rząd podniósł, że pozew jest niezbędny dla ochrony czeskich obywateli, ponieważ Polska nie spełniła postulatów Pragi związanych z ochroną środowiska. W maju TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni. Jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce przystąpiła Komisja Europejska. Wydobycie w kopalni nie zostało wstrzymane.



"Nie ma sprzeczności między silnymi instytucjami europejskimi a silnymi państwami"

Minister Rau powiedział także, że podczas konferencji GLOBSEC dotyczącej strategii światowej dyskutowana jest kwestia przyszłości UE. Podkreślił, że z polskiej perspektywy ma to być "Unia silnych europejskich instytucji, wspierających silne państwa członkowskie. Oparta o traktaty a tym samym oparta o zasadę równości, subsydiarności i proporcjonalności".



Szef polskiej dyplomacji uważa, że nie ma sprzeczności między silnymi instytucjami europejskimi a silnymi państwami. Jeśli zatem obie strony będą w dobrej wierze starać się rozgraniczać swoje kompetencje, to wtedy rzeczywiście takiej sprzeczności nie będzie - stwierdził.



Rau powiedział, że podczas kończącej się prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzą także Czechy, Słowacja i Węgry, z uwagi na pandemię Covid-19 nie udało się zrealizować wielu zamierzeń. Teraz spotkań państw V4 jest więcej i odbywają się również w formacie Grupa Wyszehradzka. Biorą w nich udział zaproszeni ministrowie z innych państw np. Japonii lub Bałkanów Zachodnich. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji to wskazuje na wiele wspólnych interesów.



Grupa Wyszehradzka jest tworem, który przeszedł bardzo dużo. Ma 30 lat, a jej pozycja w UE jest stabilna i doceniana, zarówno przez samych jej członków jak i pozostałe państwa członkowskie Unii - powiedział Rau.