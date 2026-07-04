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Joey Chestnut po raz 18. zdobył tytuł mistrza w legendarnych zawodach jedzenia hot dogów na czas, które odbyły się w Nowym Jorku z okazji Dnia Niepodległości. W ciągu 10 minut Amerykanin zjadł aż 66 hot dogów, ponownie sięgając po „Pas Musztardowy”.

42-letni Joey Chestnut nie miał sobie równych podczas tegorocznych zawodów. W ciągu zaledwie 10 minut pochłonął 66 hot dogów, wyprzedzając drugiego zawodnika o 15 hot dogów.

Za zwycięstwo otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów. Jak relacjonuje CNN, upał sięgający 38 stopni Celsjusza nieco spowolnił tempo Chestnuta, jednak nie przeszkodził mu w zdobyciu kolejnego tytułu.

Chestnut jest rekordzistą świata – w 2021 roku zjadł 76 hot dogów w 10 minut. Jego regularne zwycięstwa stały się już tradycją amerykańskiego Dnia Niepodległości. „Joey Chestnut jest tak niezawodny, jak fajerwerki w Dzień Niepodległości” – komentuje „USA Today”.

W rywalizacji kobiet triumfowała Miki Sudo z Florydy, która zjadła 38 i 3/4 hot doga.

To jej 12. zwycięstwo w tych zawodach. Jej rekord to 51 hot dogów zjedzonych podczas jednej edycji konkursu.

Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulinarnych w Stanach Zjednoczonych, przyciągające co roku tłumy widzów i uwagę mediów.