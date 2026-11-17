RMF24

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Były prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w swoich najnowszych wspomnieniach „Promise me, America” szeroko opisuje przemiany, jakie zaszły w Warszawie, oraz niezwykłą postawę Polski wobec wojny w Ukrainie. W książce nie brakuje również szczegółowych relacji z tajnej podróży przez Rzeszów i Przemyśl do ogarniętego wojną Kijowa.

Warszawa – od szarości do nowoczesności

W najnowszych wspomnieniach Joe Biden z uznaniem opisuje, jak zmieniła się polska stolica na przestrzeni ostatnich dekad. Amerykański polityk nie ukrywa swojego podziwu dla przemiany Warszawy, która z miasta naznaczonego piętnem sowieckiej dominacji stała się nowoczesnym centrum Europy.

„Za każdym razem, gdy przyjeżdżałem do Warszawy, podziwiałem jej przemianę z szarego miasta, jakim była przez długie dekady rosyjskiej dominacji, w porywające centrum kulturalne i gospodarcze nowej Europy. Trudno było uwierzyć, że kiedyś podpisano tu Układ Warszawski” – wspomina Biden.

Były prezydent podkreśla również, że Polska stała się „niezawodnym członkiem NATO”, co – jak zauważa – budziło niepokój wśród rosyjskich władz.

W książce nie brakuje odniesień do historycznej świadomości Polaków. Biden przypomina, że podczas szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki, który odbył się w Warszawie, Polacy doskonale zdawali sobie sprawę z wagi chwili.

„Polacy pamiętali całą tę historię. Dziś są zaciekle niepodlegli i należą do najhojniejszych płatników NATO” – podkreśla Biden.

Podczas wizyty w Warszawie, która przypadła na pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, amerykański przywódca był pod wrażeniem postawy zgromadzonego tłumu na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Wspomina również, że na szczyt B9 przybył z popielcowym krzyżem na czole, po prywatnej mszy w hotelu.

Tajemnicza podróż przez Polskę

Jednym z najbardziej fascynujących fragmentów książki są kulisy tajnej podróży Bidena do Kijowa. Wspomnienia odsłaniają nieznane dotąd szczegóły przygotowań i środków bezpieczeństwa, jakie towarzyszyły tej misji. O planowanej wizycie wiedziało jedynie dwóch dziennikarzy, którzy towarzyszyli prezydentowi, a w Waszyngtonie starano się utrzymać pozory, że Biden przebywa w Białym Domu.

Wszystko odbywało się w atmosferze najwyższej tajności. Po międzylądowaniu w Ramstein, samolot z prezydentem wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka, gdzie panowały szczególne środki ostrożności.

„Zapadał zmrok i była mgła, co tylko dodawało całej scenie szpiegowskiego klimatu. Od wybuchu wojny w Ukrainie okolica szybko stała się głównym węzłem przerzutu towarów i ludzi, a teraz nagle także prezydenta Stanów Zjednoczonych” – relacjonuje Biden.

Były prezydent opisuje, jak wyszedł z samolotu tylnymi drzwiami, ubrany w czapkę, szalik i maseczkę, podczas gdy przednimi drzwiami wyszedł doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. „Tak jak pracownicy, sam niosłem swoje torby. Nikt mnie nie rozpoznał” – wspomina Biden.

Podróż prezydenckiej kolumny do Przemyśla odbywała się bez syren, by nie zwracać uwagi. Biden z sentymentem opisuje dworzec kolejowy w Przemyślu jako „piękny stary dworzec” zbudowany za czasów Habsburgów.

Wspomina także, że choć Rosję poinformowano o podróży tuż przed jej rozpoczęciem i zagrożono potężnym odwetem w razie jakiegokolwiek zakłócenia wizyty, do końca nie był pewny swojego bezpieczeństwa.

Pamiątka z Kijowa

Jednym z najbardziej osobistych akcentów w książce jest opis pamiątki, którą Biden przywiózł z Kijowa. Był to rysunek podarowany przez 10-letniego syna prezydenta Ukrainy, Kyryla Zełenskiego.

„Drogi Panie Prezydencie, dziękuję, że pomaga Pan mojemu tacie nas wszystkich uratować” – napisał chłopiec po angielsku, dołączając rysunek wyrzutni rakietowej. Biden przyznaje, że rysunek wisiał na ścianie jego gabinetu do końca kadencji.