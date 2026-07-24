„Jeździ w rajstopach aż do wieczora”. Głośna dymisja rozjuszyła internautów

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Czy zdjęcia w obcisłym stroju kolarskim mogły kosztować stanowisko gubernatora jednej z tureckich prowincji? Decyzja prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana o odwołaniu Mehmeta Fatiha Ciceklego wywołała w kraju lawinę komentarzy, a w sieci ruszyła kampania na rzecz jego przywrócenia.

Powodem dymisji gubernatora mogło być jego zamiłowanie do jazdy na rowerze, zdj. ilustracyjne - Oleksiy Rezin

Powodem dymisji gubernatora mogło być jego zamiłowanie do jazdy na rowerze, zdj. ilustracyjne - Oleksiy Rezin / Shutterstock

Odwołanie bez podania przyczyny

Mehmet Fatih Cicekli, dotychczasowy gubernator prowincji Ardahan w północno-wschodniej Turcji, został odwołany ze stanowiska 17 lipca na mocy prezydenckiego dekretu.

Jak podaje agencja AFP, dokument nie zawierał uzasadnienia tej decyzji. Jednak zarówno francuska agencja, jak i Associated Press informują, że w tureckich mediach i internecie natychmiast pojawiły się spekulacje dotyczące możliwych powodów dymisji.

Kontrowersje wokół stroju kolarskiego

Zdaniem wielu komentatorów to właśnie zdjęcia gubernatora w obcisłym stroju kolarskim, publikowane w mediach społecznościowych, miały być przyczyną jego odwołania. Fotografie z rowerowych przejażdżek Ciceklego wywołały ożywioną dyskusję zarówno wśród polityków, jak i zwykłych obywateli. Krytyczne głosy pojawiły się nie tylko w szeregach rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), ale także w największej partii opozycyjnej – Republikańskiej Partii Ludowej (CHP).

Były poseł AKP Samil Tayyar napisał na platformie X: „Ludzie mogą nosić, co chcą w życiu prywatnym, ale gubernator nie może odwiedzać ludzi w rajstopach podczas pełnienia obowiązków; to nie przystaje do powagi państwa. W tradycyjnym środowisku społecznym jak Ardahan, to całkowicie niedopuszczalne”.

„Gubernator nie może się tak włóczyć po centrum miasta”

Sprawa trafiła także na forum tureckiego parlamentu. Polityk CHP Inan Akgun Alp zarzucił byłemu gubernatorowi „przedkładanie mediów społecznościowych nad obowiązki służbowe” i podkreślił, że „obcisły strój jest nieodpowiedni dla gubernatora”.

Wypowiedź Alpa, cytowana przez serwis t24.com, nie pozostawia wątpliwości: „Chodzi w rajstopach, spędza cały dzień na rowerze, z ochroniarzami przed sobą, jeżdżąc w rajstopach aż do wieczora. Gubernator nie może się tak włóczyć po centrum miasta”.

W internecie akcja poparcia dla byłego gubernatora

Decyzja o odwołaniu Ciceklego wywołała jednak także falę wsparcia. W internecie ruszyła petycja zatytułowana „gubernator Mehmet Fatih Cicekli musi pozostać na stanowisku”, pod którą – jak podaje AP – do czwartku podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Zwolennicy byłego gubernatora, cytowani przez opozycyjną stację Halk TV, podkreślają, że promował on sport i turystykę rowerową w regionie, a także aktywizował młodzież.

„Będę nadal jeździł na rowerze”

Sam Mehmet Fatih Cicekli nie zamierza rezygnować ze swojej pasji. Uprawiam sport w strojach sportowych. Będę nadal jeździł na rowerze – cytuje jego słowa agencja AFP.

Były gubernator podkreśla, że odzież, w której jeździ na rowerze, to standardowy strój kolarski.