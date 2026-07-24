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„Jeździ w rajstopach aż do wieczora”. Głośna dymisja rozjuszyła internautów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (09:30)

Czy zdjęcia w obcisłym stroju kolarskim mogły kosztować stanowisko gubernatora jednej z tureckich prowincji? Decyzja prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana o odwołaniu Mehmeta Fatiha Ciceklego wywołała w kraju lawinę komentarzy, a w sieci ruszyła kampania na rzecz jego przywrócenia.

„Jeździ w rajstopach aż do wieczora”. Głośna dymisja rozjuszyła internautów
Powodem dymisji gubernatora mogło być jego zamiłowanie do jazdy na rowerze, zdj. ilustracyjne - Oleksiy Rezin /Shutterstock
  • Mehmet Fatih Cicekli, gubernator prowincji Ardahan w Turcji, został odwołany przez prezydenta Erdogana bez podania oficjalnej przyczyny.
  • Wywołało to spekulacje w mediach i internecie.
  • Kontrowersje wzbudziły zdjęcia Ciceklego w obcisłym stroju kolarskim.
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Odwołanie bez podania przyczyny

Mehmet Fatih Cicekli, dotychczasowy gubernator prowincji Ardahan w północno-wschodniej Turcji, został odwołany ze stanowiska 17 lipca na mocy prezydenckiego dekretu

Jak podaje agencja AFP, dokument nie zawierał uzasadnienia tej decyzji. Jednak zarówno francuska agencja, jak i Associated Press informują, że w tureckich mediach i internecie natychmiast pojawiły się spekulacje dotyczące możliwych powodów dymisji.

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Kontrowersje wokół stroju kolarskiego

Zdaniem wielu komentatorów to właśnie zdjęcia gubernatora w obcisłym stroju kolarskim, publikowane w mediach społecznościowych, miały być przyczyną jego odwołania. Fotografie z rowerowych przejażdżek Ciceklego wywołały ożywioną dyskusję zarówno wśród polityków, jak i zwykłych obywateli. Krytyczne głosy pojawiły się nie tylko w szeregach rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), ale także w największej partii opozycyjnej – Republikańskiej Partii Ludowej (CHP).

Były poseł AKP Samil Tayyar napisał na platformie X: „Ludzie mogą nosić, co chcą w życiu prywatnym, ale gubernator nie może odwiedzać ludzi w rajstopach podczas pełnienia obowiązków; to nie przystaje do powagi państwa. W tradycyjnym środowisku społecznym jak Ardahan, to całkowicie niedopuszczalne”.

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„Gubernator nie może się tak włóczyć po centrum miasta”

Sprawa trafiła także na forum tureckiego parlamentu. Polityk CHP Inan Akgun Alp zarzucił byłemu gubernatorowi „przedkładanie mediów społecznościowych nad obowiązki służbowe” i podkreślił, że „obcisły strój jest nieodpowiedni dla gubernatora”. 

Wypowiedź Alpa, cytowana przez serwis t24.com, nie pozostawia wątpliwości: „Chodzi w rajstopach, spędza cały dzień na rowerze, z ochroniarzami przed sobą, jeżdżąc w rajstopach aż do wieczora. Gubernator nie może się tak włóczyć po centrum miasta”.

W internecie akcja poparcia dla byłego gubernatora 

Decyzja o odwołaniu Ciceklego wywołała jednak także falę wsparcia. W internecie ruszyła petycja zatytułowana „gubernator Mehmet Fatih Cicekli musi pozostać na stanowisku”, pod którą – jak podaje AP – do czwartku podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Zwolennicy byłego gubernatora, cytowani przez opozycyjną stację Halk TV, podkreślają, że promował on sport i turystykę rowerową w regionie, a także aktywizował młodzież.

„Będę nadal jeździł na rowerze”

Sam Mehmet Fatih Cicekli nie zamierza rezygnować ze swojej pasji. Uprawiam sport w strojach sportowych. Będę nadal jeździł na rowerze – cytuje jego słowa agencja AFP. 

Były gubernator podkreśla, że odzież, w której jeździ na rowerze, to standardowy strój kolarski.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: rower rowerzysta

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