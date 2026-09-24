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„Jestem wielkim przyjacielem Polaków”. Donald Trump dziękuje Polonii za wsparcie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (21:27)

Donald Trump podczas spotkania z Kongresem Polonii Amerykańskiej nie szczędził ciepłych słów pod adresem Polaków i polsko-amerykańskiej społeczności. Prezydent USA podkreślił historyczne zasługi Polaków dla Stanów Zjednoczonych i podziękował za wsparcie w wyborach.

„Jestem wielkim przyjacielem Polaków”. Donald Trump dziękuje Polonii za wsparcie
Donald Trump /Shutterstock

W czwartek w Waszyngtonie odbyło się wyjątkowe spotkanie zorganizowane przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Gościem honorowym był prezydent USA, Donald Trump. To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki – powiedział Trump.

Prezydent USA przypomniał o historycznych postaciach, takich jak generałowie Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko, którzy odegrali kluczową rolę w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci – podkreślił.

Wsparcie Polonii kluczowe w wyborach

Donald Trump nie krył wdzięczności wobec społeczności polsko-amerykańskiej za jej zaangażowanie podczas wyborów prezydenckich w 2024 roku. To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli – zaznaczył. Prezydent zapowiedział, że z pomocą Polonii będzie walczył o przyszłość Ameryki, odnosząc się do nadchodzących wyborów do Kongresu. Teraz z państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny – oświadczył.

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Szczególne podziękowania Trump skierował do prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za przekazanie tablicy upamiętniającej 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych. Tablica ma zawisnąć na planowanym Łuku Triumfalnym. 

Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał - dodał prezydent, określając zwycięstwo Nawrockiego jako „największe wydarzenie polityczne związane z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat”.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump
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