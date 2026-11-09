Jest wniosek o impeachment dla szefa Pentagonu. Hegseth się nie martwi

RMF24

Szef Pentagonu Pete Hegseth znalazł się w centrum politycznego zamieszania. W poniedziałek zapewnił media, że nie obawia się wniosku o impeachment, który został złożony w Kongresie. Jutro rano w Pentagonie odbędzie się specjalna konferencja prasowa, podczas której Hegseth zamierza przedstawić swoje stanowisko wobec zarzutów.

Ustępujący republikański kongresmen Thomas Massie zgłosił w poniedziałek wniosek o postawienie ministra obrony USA Pete'a Hegsetha w stan oskarżenia (impeachment). Głosowanie nad wnioskiem ma odbyć się w ciągu dwóch dni.

Przedstawiając zarzuty stanowiące podstawę procedury impeachmentu w Izbie Reprezentantów, Massie stwierdził, że Hegseth nadużył uprawnień w związku ze swoimi działaniami podczas wojny z Iranem. Zarzucił mu też, że „świadomie wydawał i realizował bezprawne rozkazy dotyczące rozpoczęcia wojny przeciwko obcemu państwu”.

Sekretarz obrony Pete Hegseth poprzez takie działania dowiódł, że jeśli pozwoli mu się pozostać na stanowisku, nadal będzie stanowił zagrożenie dla konstytucji, a jego postępowanie jest rażąco niezgodne z obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji oraz z zasadami państwa prawa – stwierdził Massie, przeciwnik polityczny Trumpa.

Głosowanie nad wnioskiem ma odbyć się w ciągu dwóch dni.

W sprawie impeachmentu głos zabrał także Hakeem Jeffries, lider demokratów w Izbie Reprezentantów. W niedzielę wyraził on zdecydowane poparcie dla postawienia Hegsetha w stan oskarżenia i zapowiedział rozmowy z innymi parlamentarzystami swojej partii.

Hegseth się nie martwi

Pomimo narastającej presji, Pete Hegseth podkreśla, że nie obawia się o swoje stanowisko. W rozmowie z mediami zapewnił, że ma wystarczające poparcie wśród republikanów, by odrzucić wniosek o impeachment. Dodał również, że wojna z Iranem, choć kontrowersyjna, może być konieczna dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

We wtorek, oprócz konferencji prasowej, Hegseth ma zaplanowane spotkanie z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Jak wyjaśnia CNN, prawdopodobnie znajdzie się wystarczająca liczba głosów, aby postawić Hegsetha w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu, do czego wystarczy zwykła większość w Izbie Reprezentantów.

Mało prawdopodobne jest jednak, aby inicjatywa uzyskała większość wymaganą do uznania go za winnego i usunięcia ze stanowiska. Do tego potrzebne jest poparcie dwóch trzecich członków senatu (co oznaczałoby konieczność zdobycia około 20 głosów republikanów) - dodała stacja.

W ubiegłym tygodniu, po przegranych w wyborach do Kongresu, prezydent USA Donald Trump przyznał, że jest zachęcany do zdymisjonowania Hegsetha. Zadeklarował jednak, że jego intencją jest pozostawienie go na stanowisku.