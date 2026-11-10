Jest sojusznikiem Trumpa i ma kontakty w PiS. Jordan nowym liderem republikanów

RMF24

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Kongresmen z Ohio Jim Jordan został wybrany we wtorek na lidera Republikanów w Izbie Reprezentantów w nowej kadencji Kongresu. Bliski sojusznik Donalda Trumpa zastąpi Mike'a Johnsona, który nie ubiegał się ponownie o miejsce w partyjnym kierownictwie.

Jordan zwyciężył w wewnętrznych wyborach klubu Republikanów, pokonując dotychczasowego lidera większości Steve'a Scalise'a, drugą osobę w partyjnej hierarchii Izby.

Mike Johnson, obecny przewodniczący Izby Reprezentantów, już wcześniej zapowiadał, że nie będzie zasiadał w kierownictwie partii w nowym Kongresie. Ma jednak pozostać członkiem Izby.

Sojusznik Trumpa i były lider Freedom Caucus

Jim Jordan przekonywał przed głosowaniem, że potrzebny jest „świeży i zdecydowany głos”, który pomoże Republikanom odbudować pozycję oraz zachować jedność po porażce w listopadowych wyborach.

Kongresmen z Ohio jest znany z ostrej retoryki i bliskich relacji z prezydentem Donaldem Trumpem. Dotychczas stał na czele komisji sądownictwa Izby Reprezentantów.

Jordan był też pierwszym liderem Freedom Caucus – konserwatywno-populistycznej frakcji w szeregach Republikanów, wywodzącej się z ruchu Tea Party i sytuującej się na prawym skrzydle partii. W ostatnich latach polityk zyskał jednak mocniejszą pozycję w głównym nurcie ugrupowania.

Jordan utrzymywał również kontakty z politykami Prawa i Sprawiedliwości, m.in. z europosłem Adamem Bielanem. W trakcie kampanii prezydenckiej w Polsce spotkał się także z ówczesnym kandydatem Karolem Nawrockim.