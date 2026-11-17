RMF24

Prezydent Donald Trump przekazał, że w chińskim Shenzen chciałby przeprowadzić osobną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem „jeśli będzie to możliwe”. W czwartek obaj politycy mają wziąć udział w szczycie trójstronnym z udziałem przywódcy ChRL Xi Jinpinga.

Donald Trump jest już na Filipinach, gdzie uczestniczy w ostatnim dniu 49. szczytu ASEAN. W środę amerykański prezydent ma udać się do Chin na szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Jeśli to będzie możliwe, zrobię to – odpowiedział Trump dopytywany przez dziennikarzy tuż przed rozpoczęciem posiedzenia grupy Quad (nieformalnego sojuszu USA, Australii, Japonii i Indii, stanowiącego przeciwwagę dla Chin) w Manili, o ewentualne osobne spotkania z Władimirem Putinem.

Trump wyraził ponadto opinię, że do Shenzhen „chciałby” przyjechać również przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un.

Rozmowy z Chinami o metalach ziem rzadkich

Zobaczymy, co się wydarzy – dodał amerykański prezydent. Odnosząc się do rozmów z Xi, Trump ocenił, że ma z chińskim przywódcą „bardzo ważne sprawy do omówienia”, i zaznaczył, że nie będzie musiał sam wywoływać kwestii Tajwanu, ponieważ to Xi poruszy ten temat jako pierwszy.

Prezydent USA odniósł się także do rywalizacji surowcowej z Chinami, zapowiadając, że Stany Zjednoczone dorównają im w produkcji metali ziem rzadkich w ciągu 10 miesięcy. Wytwarzamy metale ziem rzadkich na poziomie, jakiego nigdy wcześniej nie osiągnęliśmy. Dogonimy ich w ciągu 10 miesięcy – powiedział. Wszystko, czego potrzebujemy, będziemy mieli za 10 miesięcy – dodał.

Seria ważnych spotkań

Trump rozpoczął we wtorek dwudniową wizytę w Manili od spotkania z liderami Quadu – nieformalnego sojuszu USA, Australii, Japonii i Indii, stanowiącego przeciwwagę dla Chin. Ma także wziąć udział w specjalnym szczycie USA-Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i podpisaniu umowy handlowej z Tajlandią. W środę przyjmie go prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. Po podpisaniu umów handlowych i porozumień o inwestycjach strategicznych z Filipinami Trump uda się do Shenzhen.