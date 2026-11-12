Jeden z największych skandali w historii Kościoła. Papież Leon XIV zabrał głos

Apel papieża do biskupów
W przemówieniu wygłoszonym w kaplicy Pałacu Arcybiskupiego w Limie papież apelował do biskupów o współpracę z wiernymi. Niech każdy, zgodnie ze swoim powołaniem, żyje w atmosferze wzajemnego zaufania, tak aby władza nie była sprawowana w sposób tyraniczny, a posłuszeństwo nie sprowadzało się do zwykłego serwilizmu - powiedział.
Nawiązał do skandalu nadużyć seksualnych, który ujawniono w Kościele w Peru, mówiąc: - Pozwólcie, że odniosę się do rzeczywistości, która przysporzyła nam tak wiele cierpienia: do wykorzystania popełnianego przez członków duchowieństwa lub w środowisku kościelnym.
Musimy odpowiadać na nie tak, jak uczyniłby to Jezus: prawdą, sprawiedliwością, przebaczeniem, zadośćuczynieniem oraz coraz bardziej zdecydowanym zaangażowaniem na rzecz kultury prewencji i ochrony najsłabszych przed tymi przestępstwami - stwierdził Leon XIV, który jako biskup Chiclayo był w latach 2018-2023 wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru.
Gigantyczna afera w Peru
Jednym z największych skandali, do jakich doszło w Peru, jest fala nadużyć ujawnionych w katolickiej organizacji pod nazwą Sodalicja Życia Chrześcijańskiego. Została ona założona w 1971 roku w Limie przez świeckiego teologa Luisa Fernando Figariego i zyskała duże wpływy polityczne oraz finansowe.
Media podkreślały wcześniej, że jest to jedna z największych afer w historii Kościoła w całej Ameryce Południowej i dotyczy systemowej przemocy, wieloletnich nadużyć seksualnych, psychicznych, fizycznych oraz malwersacji finansowych.
Na jaw wyszło, że Figari oraz inni liderzy Sodalicji dopuszczali się wykorzystywania seksualnego nieletnich i młodych rekrutów. Stosowano również upokarzające kary fizyczne i sadystyczne metody przygotowania do członkostwa we wspólnocie.
W wyniku watykańskiego śledztwa papież Franciszek rozwiązał organizację na początku 2025 roku.
Przez wiele lat ofiary zarzucały władzom kościelnym w Peru bezczynność i dopiero interwencja Stolicy Apostolskiej doprowadziła do kategorycznych decyzji.