Jeden z największych skandali w historii Kościoła. Papież Leon XIV zabrał głos

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Musimy odpowiadać prawdą, sprawiedliwością, zadośćuczynieniem oraz coraz bardziej zdecydowanym zaangażowaniem na rzecz kultury prewencji i ochrony najsłabszych przed tymi przestępstwami - mówił biskupom papież Leon XIV w drugim dniu wizyty w Peru. W tym kraju doszło do jednego z największych skandali w Kościele w Ameryce Południowej.

Apel papieża do biskupów

W przemówieniu wygłoszonym w kaplicy Pałacu Arcybiskupiego w Limie papież apelował do biskupów o współpracę z wiernymi. Niech każdy, zgodnie ze swoim powołaniem, żyje w atmosferze wzajemnego zaufania, tak aby władza nie była sprawowana w sposób tyraniczny, a posłuszeństwo nie sprowadzało się do zwykłego serwilizmu - powiedział.

Nawiązał do skandalu nadużyć seksualnych, który ujawniono w Kościele w Peru, mówiąc: - Pozwólcie, że odniosę się do rzeczywistości, która przysporzyła nam tak wiele cierpienia: do wykorzystania popełnianego przez członków duchowieństwa lub w środowisku kościelnym.

Musimy odpowiadać na nie tak, jak uczyniłby to Jezus: prawdą, sprawiedliwością, przebaczeniem, zadośćuczynieniem oraz coraz bardziej zdecydowanym zaangażowaniem na rzecz kultury prewencji i ochrony najsłabszych przed tymi przestępstwami - stwierdził Leon XIV, który jako biskup Chiclayo był w latach 2018-2023 wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru.

Papież zarządził wizytację w polskiej diecezji. Wojna parafii z biskupem Będzie wizytacja apostolska w diecezji bielsko-żywieckiej. Zarządził ją papież Leon XIV. W ostatnim czasie w diecezji doszło do konfliktu między parafianami z Grojca a biskupem.

Gigantyczna afera w Peru

Jednym z największych skandali, do jakich doszło w Peru, jest fala nadużyć ujawnionych w katolickiej organizacji pod nazwą Sodalicja Życia Chrześcijańskiego. Została ona założona w 1971 roku w Limie przez świeckiego teologa Luisa Fernando Figariego i zyskała duże wpływy polityczne oraz finansowe.

Media podkreślały wcześniej, że jest to jedna z największych afer w historii Kościoła w całej Ameryce Południowej i dotyczy systemowej przemocy, wieloletnich nadużyć seksualnych, psychicznych, fizycznych oraz malwersacji finansowych.

Miliony ludzi na papieskiej mszy w Buenos Aires Nieprzebrane tłumy zebrały się w poniedziałek w Buenos Aires na mszy świętej celebrowanej przez Leona XIV. Według lokalnych władz było to nawet 2 mln ludzi. „Nie ulegajcie głosom, które powtarzają, że rodzina chrześcijańska jest już przeżytkiem” -…

Na jaw wyszło, że Figari oraz inni liderzy Sodalicji dopuszczali się wykorzystywania seksualnego nieletnich i młodych rekrutów. Stosowano również upokarzające kary fizyczne i sadystyczne metody przygotowania do członkostwa we wspólnocie.

W wyniku watykańskiego śledztwa papież Franciszek rozwiązał organizację na początku 2025 roku.

Przez wiele lat ofiary zarzucały władzom kościelnym w Peru bezczynność i dopiero interwencja Stolicy Apostolskiej doprowadziła do kategorycznych decyzji.