Jechał pod prąd, w aucie miał narkotyki. Mężczyzna trafił w ręce policji

RMF24

Hiszpańska policja zatrzymała jadącego pod prąd kierowcę - poinformowała we wtorek agencja EFE. Podczas zatrzymania mężczyzny okazało się, że w aucie przewoził znaczne ilości narkotyków. Służby znalazły w środku 12 kg kokainy, 56 – haszyszu oraz 27 kg marihuany. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu.

Jak przekazały hiszpańskie media, samochodem ze szwajcarską rejestracją kierowca razem z pasażerem jechał pod prąd na zjeździe na autostradę AP-7 w regionie Katalonii.

Zignorował policję, która chciała go zatrzymać i przyspieszył. Narkotykowy ładunek policjanci odkryli na terenie punktu obsługi pasażerów przy autostradzie niedaleko La Jonquera (Girona). To właśnie tam doszło do zatrzymania kierowcy.

Policja podała, że gdy samochód wjechał na teren punktu przy autostradzie, pasażer wyskoczył z pojazdu, próbując uciekać pieszo, natomiast kierowca zachował się agresywnie wobec policjantów. Będzie zatem odpowiadać także za napaść na funkcjonariuszy.

Sąd zdecydował, że mężczyzna na proces będzie czekał w areszcie.