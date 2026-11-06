J.D. Vance znalazł się w tarapatach. „Zszargana marka” i „równia pochyła”

RMF24

J.D. Vance liczy na sukcesję po Donaldzie Trumpie, ale jego szanse maleją - zauważa w piątek „New York Times". Inne media zwracają uwagę na spadek popularności wiceprezydenta USA w sondażach i gorsze notowania w zakładach bukmacherskich. „Jest na równi pochyłej” – twierdzi CNN, na dowód przytaczając sondaże.

Zszargana marka Vance’a

„New York Times" nie ma wątpliwości: to wiceprezydent Vance jest największym przegranym wtorkowych wyborów. Polityk, który próbuje się pozycjonować jako następca prezydenta, został „awatarem ruchu MAGA oraz większym trumpistą niż sam Trump”. Teraz będzie miał bardzo duże trudności z dystansowaniem się od tej „zszarganej marki” – kontynuuje swój wywód „NYT”.

Media zauważają, ze inni wpływowi przedstawiciele Partii Republikańskiej – tu pada przykład gubernatora Florydy Rona DeSantisa - starają się taktycznie odciąć od prezydenta, którego polityka pogrążyła ich partię w wyborach. DeSantis nazwał nawet tę klęskę „odrzuceniem republikanów z Waszyngtonu”.

Jednak Vance, który zbliżył się bardzo - bardziej niż inni ważni członkowie administracji, jak sekretarz stanu Marco Rubio - do rodziny Trumpa, a zwłaszcza do Donalda Jr., znalazł się w niezwykle trudnym położeniu - ocenia dziennik.

Najmniej popularny republikański wiceprezydent

„Newsweek” pisze w podobnym tonie i przywołuje sondaż z października. Według tego badania wiceprezydenta źle ocenia 44 proc. respondentów.

Natomiast CNN zwraca uwagę, że Vance jest na równi pochyłej: od początku urzędowania stracił w sondażach 18 pkt. proc., a wśród wyborców niezależnych - aż 30 pkt. i jest najmniej popularnym republikańskim wiceprezydentem na tym etapie kadencji.

Nawet w zakładach bukmacherskich - które przytacza CNN - wiceprezydent wyraźnie traci: jego szanse na wygranie następnych wyborów prezydenckich oceniane w 2025 roku na 33 proc., wynoszą teraz 22 proc.

Vance nie odciął się od Trumpa

„New York Times" przypomina, że wiceprezydent zamieścił po przegranych przez Partię Republikańską wyborach post na platformie X, w którym uznał, że przyczyną porażki jest wojna z Iranem.

J.D. Vance uderza w politykę Donalda Trumpa. „Powodem, dla którego przegraliśmy, jest wojna” Wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił, że przyczyną porażki republikanów w wyborach połówkowych nie była niska mobilizacja ich elektoratu. Jak napisał, wielu wyborców, którzy w 2024 roku poparli duet Donald Trump–J.D. Vance, tym razem oddało głosy na…

Jednak Vance nie odciął się od innych fatalnych pomysłów Trumpa, jak wojna handlowa, ani też nie odniósł się do zarzutów korupcji pod adresem klanu Trumpa i polityków w jego administracji - podkreśla dziennik.

A dystansować się od Trumpa będzie mu tym trudniej, że naraziłby się - z jednej strony - na gniew prezydenta i szczególnie wiernej części jego wyborców, a z drugiej - byłoby to o jedną polityczną woltę za dużo. W końcu Vance, który porównywał Trumpa do Hitlera, przeszedł pełne nawrócenie na trumpizm - przypomina „NYT”.

Toksyczny Elon Musk

Nie jest też korzystne dla wiceprezydenta to, iż jest powiązany z ultraprawicowymi baronami Doliny Krzemowej. Ron DeSantis zajął już krytyczne stanowisko wobec firm AI, wielu innych republikanów gotowych jest zrobić to samo. Wszyscy oni biorą pod uwagę to, że dla pewnych polityków samo przyjęcie wyborczych donacji od Elona Muska okazało się toksyczne.

Miliardy nie przyniosły zwycięstwa. Najwięksi darczyńcy wspierali republikanów W wyborach połówkowych do Kongresu w Stanach Zjednoczonych, najwięksi indywidualni darczyńcy przekazali rekordowe kwoty na kampanie kandydatów Partii Republikańskiej. Jak wynika z danych Federalnej Komisji Wyborczej, aż ośmioro z dziesięciu…

„NYT” podsumowuje: Vance jest inteligentny i sprytny, przeszedł drogę od nazywania Trumpa „Hitlerem Ameryki” do urzędu jego zastępcy, a więc kolejna przemiana może mu się udać. Jednak wydaje się to teraz mniej prawdopodobne niż zaledwie tydzień temu.

Nawet komentator konserwatywnej i przyjaznej Trumpowi telewizji Fox News Brian Kilmeade ocenił w swym programie, że „Vance nie jest tak popularny, jak mu się wydaje”. Uznał też, że „gdy jest się tak zrośniętym z Trumpem, jak Vance, należy sobie zadać pytanie, czy jest korzyść, czy obciążenie”.

„Ja sądzę, że może się to w końcu okazać obciążeniem” - dodał.