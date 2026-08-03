Jay Clayton stanął na czele amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej

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Jay Clayton objął w poniedziałek stanowisko Dyrektora Wywiadu Narodowego USA. Będzie koordynował pracę 18 federalnych agencji i jednostek wywiadowczych. Jego nominację, zgłoszoną przez prezydenta Donalda Trumpa, Senat zatwierdził w ubiegłym tygodniu głosami republikanów.

Jay Clayton został nominowany na szefa wywiadu przez Donalda Trumpa 11 czerwca. Podczas wtorkowego głosowania w Senacie jego kandydaturze sprzeciwili się demokraci.

Jak przypomniała agencja Reutera, wskazywali oni, że w czasie przesłuchania Clayton kilkakrotnie nie odpowiedział wprost na pytanie, czy Trump przegrał wybory prezydenckie w 2020 roku z Joe Bidenem.

Nowy Dyrektor Wywiadu Narodowego był wcześniej prokuratorem federalnym w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku. Kierował też amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

„Bezpieczeństwo Amerykanów najważniejsze”

W oświadczeniu opublikowanym przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) Jay Clayton zapewnił, że priorytetem jego urzędowania będzie bezpieczeństwo amerykańskich obywateli.

„Bezpieczeństwo i ochrona obywateli amerykańskich będą naszym najważniejszym drogowskazem. Będziemy działać tak, aby Amerykanie mieli pełne zaufanie do wspólnoty wywiadowczej dzięki właściwemu nadzorowi, przejrzystości i odpowiedzialności” - oświadczył.

Dodał, że praca służb nie może być wykorzystywana w politycznej rywalizacji. Reuters zwrócił uwagę, że to sformułowanie jest często używane przez Trumpa i jego sojuszników, oskarżających poprzednie administracje o wykorzystywanie federalnych instytucji przeciwko obecnemu prezydentowi.

Zastąpił Billa Pulte'a

Clayton przejął obowiązki po pełniącym tę funkcję Billu Pulte. Jego nominacja budziła kontrowersje, między innymi ze względu na brak doświadczenia w służbach wywiadowczych i dyplomacji.

Pulte, który sprawował urząd przez nieco ponad miesiąc, przeprowadził pięć rund zwolnień pracowników. W czerwcu ze stanowiska szefowej wywiadu odeszła Tulsi Gabbard. W liście rezygnacyjnym poinformowała, że decyzję podjęła po diagnozie nowotworu u jej męża.

Serwis The Hill podkreślił, że opóźnienie zaprzysiężenia Claytona po zatwierdzeniu jego nominacji przez Senat było nietypowe i wywołało zdziwienie części senatorów. W weekend Pulte zapowiedział w internecie, że zmiana na stanowisku szefa wywiadu nastąpi w poniedziałek.