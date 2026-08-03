Jay Clayton stanął na czele amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej

Jay Clayton został nominowany na szefa wywiadu przez Donalda Trumpa 11 czerwca. Podczas wtorkowego głosowania w Senacie jego kandydaturze sprzeciwili się demokraci.
Jak przypomniała agencja Reutera, wskazywali oni, że w czasie przesłuchania Clayton kilkakrotnie nie odpowiedział wprost na pytanie, czy Trump przegrał wybory prezydenckie w 2020 roku z Joe Bidenem.
Nowy Dyrektor Wywiadu Narodowego był wcześniej prokuratorem federalnym w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku. Kierował też amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
„Bezpieczeństwo Amerykanów najważniejsze”
W oświadczeniu opublikowanym przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) Jay Clayton zapewnił, że priorytetem jego urzędowania będzie bezpieczeństwo amerykańskich obywateli.
„Bezpieczeństwo i ochrona obywateli amerykańskich będą naszym najważniejszym drogowskazem. Będziemy działać tak, aby Amerykanie mieli pełne zaufanie do wspólnoty wywiadowczej dzięki właściwemu nadzorowi, przejrzystości i odpowiedzialności” - oświadczył.
Dodał, że praca służb nie może być wykorzystywana w politycznej rywalizacji. Reuters zwrócił uwagę, że to sformułowanie jest często używane przez Trumpa i jego sojuszników, oskarżających poprzednie administracje o wykorzystywanie federalnych instytucji przeciwko obecnemu prezydentowi.
Zastąpił Billa Pulte'a
Clayton przejął obowiązki po pełniącym tę funkcję Billu Pulte. Jego nominacja budziła kontrowersje, między innymi ze względu na brak doświadczenia w służbach wywiadowczych i dyplomacji.
Pulte, który sprawował urząd przez nieco ponad miesiąc, przeprowadził pięć rund zwolnień pracowników. W czerwcu ze stanowiska szefowej wywiadu odeszła Tulsi Gabbard. W liście rezygnacyjnym poinformowała, że decyzję podjęła po diagnozie nowotworu u jej męża.
Serwis The Hill podkreślił, że opóźnienie zaprzysiężenia Claytona po zatwierdzeniu jego nominacji przez Senat było nietypowe i wywołało zdziwienie części senatorów. W weekend Pulte zapowiedział w internecie, że zmiana na stanowisku szefa wywiadu nastąpi w poniedziałek.