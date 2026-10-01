Jared Kushner ma udziały w firmie powiązanej z izraelskim przemysłem zbrojeniowym

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Fundusz Affinity Partners, należący do Jareda Kushnera, jest największym udziałowcem izraelskiej grupy finansowej Phoenix Financial. Spółka Phoenix inwestuje m.in. w firmy dostarczające sprzęt izraelskiej armii - wynika ze śledztwa CNN. Sprawa wywołuje pytania o możliwy konflikt interesów, ponieważ Kushner uczestniczy w negocjacjach dotyczących wojny w Strefie Gazy jako nieformalny doradca administracji USA.

CNN ustaliła na podstawie izraelskich dokumentów finansowych, że Phoenix Financial posiada udziały w co najmniej dziewięciu firmach związanych z dostawami dla izraelskiego wojska. Wśród nich jest Elbit Systems – największy izraelski producent uzbrojenia – a także spółki wytwarzające m.in. komponenty do czołgów, systemy dla dronów, zapalniki do pocisków artyleryjskich i komponenty dla marynarki wojennej.

Affinity Partners nie jest bezpośrednim udziałowcem tych przedsiębiorstw. Korzysta jednak finansowo z wyników Phoenix, którego pozostaje największym akcjonariuszem.

Udział wart ponad miliard dolarów

Firma Kushnera kupiła pierwszy pakiet akcji Phoenix w 2024 roku, a następnie – pięć dni przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na kolejną kadencję – niemal podwoiła udział w izraelskiej spółce.

Według CNN, w lipcu Affinity Partners sprzedało jedną czwartą swoich akcji Phoenix za ponad 340 mln dolarów. Miało to oznaczać zwrot przekraczający pięciokrotność początkowej wartości inwestycji. Po transakcji fundusz zachował 7,4 proc. akcji Phoenix, wycenianych na ponad miliard dolarów.

Jared Kushner określał wcześniej inwestycję w Phoenix jako najlepszą w portfelu Affinity Partners.

Inwestycje w producentów broni i sprzętu wojskowego

Największym z ujawnionych przez CNN zaangażowań Phoenix jest pakiet akcji Elbit Systems, wart co najmniej 265 mln dolarów. Koncern produkuje m.in. systemy elektroniczne, amunicję i wyposażenie dla izraelskiej armii. Izraelski rynek odpowiadał w 2025 roku za 32 proc. przychodów Elbitu.

Phoenix ma też m.in. udziały w:

Next Vision, produkującej kamery dla dronów wojskowych;

Reshef Technologies, wytwarzającej elektroniczne zapalniki do pocisków artyleryjskich;

Ashot Ashkelon, dostarczającej podzespoły do czołgów i pojazdów opancerzonych;

Israel Shipyards, budującej szybkie jednostki bojowe dla izraelskiej marynarki;

amerykańskich koncernach Boeing i Caterpillar, których produkty są wykorzystywane przez izraelskie wojsko.

CNN zaznacza, że dane dotyczą jedynie części portfela Phoenix. Nie obejmują m.in. aktywów ulokowanych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych czy rachunków emerytalnych.

Kushner pomaga w rozmowach o Gazie

Kushne, mąż Ivanki i zięć prezydenta Donalda Trumpa, od wiosny 2025 roku ma odgrywać ważną rolę w amerykańskich działaniach dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie. Uczestniczył w rozmowach z przywódcami regionu, w tym z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, oraz współtworzył plan rozejmu między Izraelem a Hamasem.

Nie objął jednak formalnego stanowiska w administracji. CNN zwraca uwagę, że jako działający społecznie, nieformalny wysłannik nie ma obowiązku publicznego ujawniania swojej sytuacji finansowej, jaki mógłby dotyczyć urzędników federalnych.

Kushner prezentował też koncepcje powojennej odbudowy Strefy Gazy. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos mówił o stworzeniu tam centrum przemysłowego i turystycznego oraz o „wyjątkowych możliwościach inwestycyjnych”.

Prawnik Jareda Kushnera oświadczył w rozmowie z CNN, że jego klient nigdy nie uczestniczył ani nie kierował decyzjami Phoenix dotyczącymi inwestycji. Zapewnił również, że Kushner nie miał wpływu na zakup, utrzymywanie ani sprzedaż akcji dziewięciu firm wymienionych w materiale stacji.

Biały Dom odrzucił zarzuty o konflikt interesów. Zastępczyni rzecznika administracji Anna Kelly przekazała, że prywatna działalność biznesowa Kushnera nie ma związku z jego pracą dyplomatyczną, którą wykonuje na prośbę prezydenta i bez wynagrodzenia.

Krytycy, cytowani przez CNN, wskazują jednak, że łączenie działalności inwestycyjnej z wpływem na politykę wobec regionu ogarniętego wojną rodzi istotne wątpliwości etyczne.

Zawsze znajdą się ludzie, którzy czerpią zyski z wojny lub polityki rządu. Różnica polega na tym, że ci, którzy czerpią zyski, nie powinni być osobami podejmującymi decyzje w tej sprawie. I właśnie to dzieje się w tym przypadku - powiedziała CNN Cynthia Brown, główna radczyni ds. etyki w organizacji Citizens for Responsibility and Ethics w Waszyngtonie.