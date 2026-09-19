Janusz Korwin-Mikke przesłał pozdrowienia z Moskwy. „To naprawdę ładne miasto”

RMF24

„Byłem w Moskwie, wróciłem wczoraj. Mało tego, Moskwa to naprawdę ładne miasto” - poinformował dziś po południu Janusz Korwin-Mikke na platformie X. Były poseł i europoseł związany niegdyś z Konfederacją - od początku jej istnienia do października 2023 roku, kiedy to został usunięty z Rady Liderów ugrupowania - zamieścił wcześniej zdjęcie i pozdrowienia ze stolicy Rosji, gdzie, co sam potwierdził, był 17 września, a więc w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę.

17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczypospolitej, łamiąc tym samym polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Napaść na nasz kraj była konsekwencją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR, który do historii przeszedł jako pakt Ribbentrop-Mołotow.

„87 lat temu, 17 września 1939 roku o świcie, gdy polscy żołnierze od dwóch tygodni bronili ojczyzny przed niemieckim najeźdźcą, ze wschodu uderzyła Armia Czerwona. Stalin zadał nam cios w plecy, łamiąc pakt o nieagresji” - napisał przedwczoraj premier Donald Tusk.

Janusz Korwin-Mikke pozdrawia z Moskwy

Również przedwczoraj w stolicy Rosji przebywał Janusz Korwin-Mikke - były parlamentarzysta, były eurodeputowany, założyciel i były prezes partii politycznych, m.in. Unii Polityki Realnej, Kongresu Nowej Prawicy czy partii KORWiN, związany do wykluczenia w 2023 roku z Konfederacją. Janusz Korwin-Mikke, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci z prawej strony polskiej sceny politycznej, zamieścił na platformie X swoje zdjęcie z podpisem „Pozdrawiam z Moskwy”.

Fotografia wzbudziła falę negatywnych komentarzy, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie nasilone prowokacje rosyjskie wobec Polski. Dość wspomnieć o rosyjskim dronie odnalezionym na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem, który miał głowicę bojową odłamkowo-burzącą o masie około 4 kilogramów wraz z zapalnikiem; uderzenia dronowe w zachodniej Ukrainie bardzo blisko granicy z Polską, do których doszło w ostatnich dniach czy też niedawne słowa doradcy Władimira Putina - generał Nikołaj Patruszew powiedział w wywiadzie dla portalu Argumienty i Fakty, że w przypadku „przystąpienia Polski do działań wojennych przeciwko Rosji”, polskie państwo „przestanie istnieć w ciągu dwóch do trzech dni”.

Janusz Korwin-Mikke, oficjalny profil na X / materiały udostępnione

Część z komentujących nie uwierzyła jednak, że zdjęcie jest aktualne. Niektórzy podejrzewali również, że zostało ono wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Zdementował to sam Janusz Korwin-Mikke, który przy okazji dodał, że „Moskwa to naprawdę ładne miasto”.

/ materiały udostępnione