„Jakby cały budynek wyleciał w powietrze”. Potężny wybuch w turystycznym sercu Aten

Do potężnego wybuchu doszło krótko po godz. 7.30 na skrzyżowaniu ulic Lysikratous i Amalias, w pobliżu Bramy Hadriana, w samym sercu Aten i historycznego centrum miasta, odwiedzanego przez miliony turystów.
Wybuch był tak silny, że uszkodzone zostały sąsiednie domy i sklepy oraz samochody w historycznej dzielnicy stolicy Grecji, w pobliżu Akropolu i Świątyni Zeusa.
Nie jest jasne, co spowodowało eksplozję, a następnie pożar w dwupiętrowym budynku. Rzeczniczka policji Konstantina Dimoglidou powiedziała telewizji ERT, że straż pożarna nie zakończyła jeszcze działań na miejscu zdarzenia.
Budynek jest doszczętnie zniszczony: na zdjęciach widać oderwane balkony i zwisające betonowe płyty.
To było tak, jakby cały budynek, wyleciał w powietrze. Tak potężny był to wybuch – powiedział jeden ze świadków, cytowany przez agencję Reuters.
Trzy ranne osoby to przechodzień oraz dwie kobiety, które po wybuchu uwięzione były w budynku. Wszyscy zostali przewiezieni karetkami do szpitala.
W okolicy, gdzie doszło do eksplozji, mieści się wiele hoteli i apartamentów na wynajem, a tłumy turystów spacerują wąskimi uliczkami, przy których są kawiarnie i sklepy z pamiątkami.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku, którego część wynajmowana była turystom, mieszkało co najmniej pięć osób. Przyczyną wybuchu mógł być wyciek gazu.