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„Jakby cały budynek wyleciał w powietrze”. Potężny wybuch w turystycznym sercu Aten

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (11:28)

Potężna eksplozja wstrząsnęła rano historycznym i turystycznym centrum Aten. W wyniku wybuchu doszczętnie zawalił się dwupiętrowy budynek, a trzy osoby zostały ranne. Siła uderzenia uszkodziła sąsiednie domy, sklepy oraz zaparkowane w pobliżu samochody. Służby ratunkowe wciąż pracują na miejscu zdarzenia, a przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane.

„Jakby cały budynek wyleciał w powietrze”. Potężny wybuch w turystycznym sercu Aten
Zniszczona kamienica w centrum Aten (foto: ORESTIS PANAGIOTOU) /PAP/EPA
  • W zabytkowej dzielnicy Aten doszło do wybuchu w kamienicy.
  • Ranne zostały trzy osoby.
  • Wstępne ustalenia wskazują na wyciek gazu.
  • Wciąż zbieramy informacje w tej sprawie, artykuł jest w trakcie aktualizacji.
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Do potężnego wybuchu doszło krótko po godz. 7.30 na skrzyżowaniu ulic Lysikratous i Amalias, w pobliżu Bramy Hadriana, w samym sercu Aten i historycznego centrum miasta, odwiedzanego przez miliony turystów.

Wybuch był tak silny, że uszkodzone zostały sąsiednie domy i sklepy oraz samochody w historycznej dzielnicy stolicy Grecji, w pobliżu Akropolu i Świątyni Zeusa. 

Nie jest jasne, co spowodowało eksplozję, a następnie pożar w dwupiętrowym budynku. Rzeczniczka policji Konstantina Dimoglidou powiedziała telewizji ERT, że straż pożarna nie zakończyła jeszcze działań na miejscu zdarzenia. 

Budynek  jest doszczętnie zniszczony: na zdjęciach widać oderwane balkony i zwisające betonowe płyty.

To było tak, jakby cały budynek, wyleciał w powietrze. Tak potężny był to wybuch – powiedział jeden ze świadków, cytowany przez agencję Reuters.

 

Trzy ranne osoby to przechodzień oraz dwie kobiety, które po wybuchu uwięzione były w budynku. Wszyscy zostali przewiezieni karetkami do szpitala.

W okolicy, gdzie doszło do eksplozji, mieści się wiele hoteli i apartamentów na wynajem, a tłumy turystów spacerują wąskimi uliczkami, przy których są kawiarnie i sklepy z pamiątkami.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku, którego część wynajmowana była turystom, mieszkało co najmniej pięć osób. Przyczyną wybuchu mógł być wyciek gazu.


Źródło: RMF24
Tagi: Grecja wybuch Ateny
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