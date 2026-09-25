„Jakby cały budynek wyleciał w powietrze”. Potężny wybuch w turystycznym sercu Aten

RMF24

Potężna eksplozja wstrząsnęła rano historycznym i turystycznym centrum Aten. W wyniku wybuchu doszczętnie zawalił się dwupiętrowy budynek, a trzy osoby zostały ranne. Siła uderzenia uszkodziła sąsiednie domy, sklepy oraz zaparkowane w pobliżu samochody. Służby ratunkowe wciąż pracują na miejscu zdarzenia, a przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane.

Do potężnego wybuchu doszło krótko po godz. 7.30 na skrzyżowaniu ulic Lysikratous i Amalias, w pobliżu Bramy Hadriana, w samym sercu Aten i historycznego centrum miasta, odwiedzanego przez miliony turystów.

Wybuch był tak silny, że uszkodzone zostały sąsiednie domy i sklepy oraz samochody w historycznej dzielnicy stolicy Grecji, w pobliżu Akropolu i Świątyni Zeusa.

Nie jest jasne, co spowodowało eksplozję, a następnie pożar w dwupiętrowym budynku. Rzeczniczka policji Konstantina Dimoglidou powiedziała telewizji ERT, że straż pożarna nie zakończyła jeszcze działań na miejscu zdarzenia.

Budynek jest doszczętnie zniszczony: na zdjęciach widać oderwane balkony i zwisające betonowe płyty.

To było tak, jakby cały budynek, wyleciał w powietrze. Tak potężny był to wybuch – powiedział jeden ze świadków, cytowany przez agencję Reuters.

Zniszczona kamienica w centrum Aten (foto: ORESTIS PANAGIOTOU ) / PAP/EPA

Trzy ranne osoby to przechodzień oraz dwie kobiety, które po wybuchu uwięzione były w budynku. Wszyscy zostali przewiezieni karetkami do szpitala.

W okolicy, gdzie doszło do eksplozji, mieści się wiele hoteli i apartamentów na wynajem, a tłumy turystów spacerują wąskimi uliczkami, przy których są kawiarnie i sklepy z pamiątkami.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku, którego część wynajmowana była turystom, mieszkało co najmniej pięć osób. Przyczyną wybuchu mógł być wyciek gazu.