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Mieszkaniec amerykańskiego stanu Utah zginął, pomagając sąsiadce naprawić samochód. Wśród ratowników medycznych, którzy walczyli o życie 28-letniego mężczyzny, była jego matka. Kobieta dopiero na miejscu dowiedziała się, kim jest poszkodowany.

Do tragedii doszło w poniedziałkowy wieczór w miejscowości Sigurd w amerykańskim stanie Utah - informuje ABC News.

28-letni Logan Mumford pomagał sąsiadce w naprawie samochodu. Gdy próbował dostać się do alternatora, pojazd nagle spadł z podnośnika, przygniatając mężczyznę.

Przybyli na miejsce policjanci wyciągnęli poszkodowanego spod pojazdu. Mężczyzna doznał jednak poważnych obrażeń głowy.

Matka walczyła o życie syna

Wśród ratowników medycznych, którzy przyjechali na miejsce, była Tricia Mumford, matka poszkodowanego. Kobieta zorientowała się, kim jest ranny, dopiero wtedy, gdy usłyszała jego nazwisko.

Choć była w szoku, to robiła wszystko, by uratować syna, współpracując z pozostałymi ratownikami. ABC News podkreśla, że dramat rozgrywał się na oczach żony 28-latka.

Mężczyznę przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Osierocił dwoje małych dzieci - trzyletniego syna i roczną córeczkę.